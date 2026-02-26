Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La recuperación de la cárcel de Lorca avanza con la salida a licitación de las obras en viviendas asociadas

Tras el inicio del proceso para recuperar los antiguos depósitos de agua de Santa María, esta es la última fracción del proyecto Natur-W que deberá ponerse en marcha antes de ejecutar la restauración del penal

María Hernández señala la zona donde se actuará a través del proyecto Natur-W.

María Hernández señala la zona donde se actuará a través del proyecto Natur-W. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

El proyecto de recuperación del histórico penal de Lorca sigue su desarrollo para, como desveló esta Redacción, salir a licitación en el primer trimestre de este año. Y es que, dividido en tres, 'Natur-W' tiene como objetivo primario recuperar el penal, pero también revitalizar toda la zona circundante.

Así, tras la puesta en marcha de la renaturalización de los antiguos depósitos de agua de Santa María, este jueves se anunciaba el inicio del proceso para contratar las otras actuaciones previas del programa; unas obras que permitirán iniciar las obras de rehabilitación de una vivienda y la construcción de otras cuatro en el citado barrio.

María Hernández contempla la zona donde se actuará junto a dos técnicos de Urbanismo.

María Hernández contempla la zona donde se actuará junto a dos técnicos de Urbanismo. / L.O.

"Lo que comenzó como un proceso de co-diseño basado en el diálogo con residentes, partes interesadas e instituciones locales, ahora se está desarrollando a través de sus tres soluciones principales: la rehabilitación de la antigua cárcel, el desarrollo de un bosque urbano de más de 3.000 m² y la renovación de viviendas municipales mediante ‘fachadas verdes’ y construcciones energéticamente eficientes, aunando patrimonio, la ecología y vida comunitaria", explicaba a edil de Urbanismo, María Hernández.

Unos trabajos que redundarán en la mejora de la imagen general del barrio. "Damos prioridad a las situadas cerca de ese futuro parque, para mejorar la imagen general y la calidad ambiental de la zona. En total se están abordando cuatro unidades existentes: una que será rehabilitada; mientras que otras tres serán reemplazadas por cuatro nuevas; una transformación que no solo mejora el rendimiento energético y la estética, sino las condiciones de vida de los lorquinos, con intervenciones de eficiencia energética que reducen la demanda de energía y contribuyen al bienestar de los residentes", abundaba.

María Hernández, este jueves en el barrio de Santa María.

María Hernández, este jueves en el barrio de Santa María. / L.O.

Concretamente, Hernández Benítez apuntaba las obras se llevarán a cabo en la calle Empedrado, donde se rehabilitará una vivienda de más de 130 metros cuadrados; y en la calle Sicilia, donde se construirá un edificio de dos alturas que albergará 3 viviendas. En total, ambas intervenciones suman un montante de 588.069 euros.

A través del agua

Al respecto del proyecto Natur-W, cabe recordar que se trata de una iniciativa europea que busca afrontar los retos urbanos derivados de la pobreza energética y el cambio climático, especialmente el aumento de temperaturas, los episodios de calor extremo y la escasez de agua. En el caso de Lorca, durante la pasada legislatura se desarrolló una solución basada en la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) innovadoras, sostenibles y autosuficientes, integrando el ciclo natural del agua para mejorar la eficiencia energética de viviendas sociales y edificios públicos, así como regenerar el entorno urbano.

Vista actual de la cárcel desde la calle Abad de los Arcos.

Vista actual de la cárcel desde la calle Abad de los Arcos. / Daniel Navarro

Con este objetivo, la actuación se centra en dos líneas principales: la aplicación de SbN en edificios públicos mediante sistemas de aislamiento con materiales reciclados y sostenibles, y la renaturalización del entorno mediante la creación de una nueva zona verde pública. Estas soluciones, al incorporar el ciclo del agua, reducen los costes de mantenimiento, aumentan su durabilidad y mejoran la calidad de vida, generando además refugios bioclimáticos y servicios ecosistémicos.

Al respecto del coste total del programa, cabe señalar que se estima en 4,7 millones de euros, aportados en un 80 % por la Unión Europea y en un 20% por el Ayuntamiento.

