Lorca activa una batería de terapias no farmacológicas para los mayores de pedanías

Senderismo, visitas guiadas a monumentos patrimoniales de la Región, excursiones convivenciales y ahora una batería de terapias no farmacológicas tendrán lugar en Lorca con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, su participación activa en la sociedad y el mantenimiento de hábitos saludables. Todo ello a la vez que se refuerzan las relaciones sociales y se combate la soledad no deseada.

Enmarcadas todas ellas dentro del programa autonómico 'Cercanos', las distintas terapias se componen de sesiones de Teatro, Musicoterapia y Risoterapia, que llegarán a las zonas rurales y alejadas del casco urbano." El proyecto se desarrollará próximamente y contempla una programación de actividades culturales y terapéuticas que se llevarán a cabo en distintos centros sociales y espacios municipales de las pedanías, facilitando el acceso a la cultura y al ocio a las personas mayores que viven alejadas del centro", explicaba la concejala del Mayor, Mayte Martínez.

Mayte Martínez durante su comparecencia ante los medios. / L.O.

Al hilo de esta cuestión, cabe resaltar que en el circuito de representaciones teatrales se pondrán en escena dos obras adaptadas al público mayor y con un marcado carácter participativo y convivencial: 'Asamblea de pitufas' y 'Mi hemisferio izquierdo', de Adela Mendiola, pudiendo verse esta última en las pedanías de Zarcilla de Ramos, Ramonete y Purias. Además, está prevista la participación del grupo de teatro del Centro de Día del IMAS, que realizará dos representaciones de la obra 'Milagro en el Convento de Santa María Juana'.

Terapias novedosas

Adicionalmente, el proyecto se completa con la puesta en marcha de talleres de risoterapia, que se impartirán en 10 centros de mayores, con tres sesiones por centro, centradas en el uso de la risa como herramienta para mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y reforzar los vínculos sociales; y que serán complementados con talleres de musicoterapia en cinco pedanías, con sesiones orientadas a la estimulación de la memoria, la creatividad, la expresión emocional y la socialización, utilizando la música como elemento de conexión y bienestar.