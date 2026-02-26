Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8-M

Cehegín presenta su programación del 8M con homenajes a mujeres referentes del municipio

La programación incluye además actividades culturales y formativas para diferentes públicos

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

La alcaldesa de Cehegín, Maravillas Alicia del Amor Galo, junto con la concejala de Mujer e Igualdad, Juani Valero, han presentado la programación organizada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida por Naciones Unidas como símbolo de la lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad de las mujeres.

Durante la presentación, la alcaldesa y la concejala han subrayado que el 8M no es solo una conmemoración, sino una responsabilidad institucional y un compromiso con el presente y el futuro

Programación

El próximo 6 de marzo tendrá lugar la Gala de la Mujer, “Luz y Memoria”, a las 20 horas, en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”, un acto cargado de emociones que contará con la lectura del manifiesto por parte de Juana Miñano y en el que se rendirá homenaje a mujeres que han marcado la historia de Cehegín. Entre ellas, se reconocerá a Mireya Zafra Carmona, futbolista del Granada C.F. y vecina de la pedanía de Canara, como ejemplo del deporte femenino; se homenajeará a todas las mujeres que trabajaron en las fábricas de conservas, símbolo de la economía y la historia social del municipio; y se hará un reconocimiento póstumo a Mercedes Gómez Ruiz, Directora de Enfermería del Área IV, y vecina de Cehegín, por su trayectoria, dedicación y ejemplo de superación y una mujer, que como ha explicado la Alcaldesa, “nunca vivió lo suficiente”.

El próximo 6 de marzo tendrá lugar la Gala de la Mujer, “Luz y Memoria”, a las 20 horas, en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”

El sábado 7 de marzo, a las 11:00 horas, se celebrará un partido de fútbol femenino amistoso, con Mireya Zafra realizando el saque de honor y en el que también se reconocerá a una aficionada fiel, poniendo en valor el deporte femenino y sus referentes.

Actividades culturales y formativas

La programación incluye además actividades culturales y formativas para diferentes públicos, como mesas redondas con cuerpos de seguridad sobre experiencias en ámbitos tradicionalmente masculinizados, charlas sobre menopausia, cursos de defensa personal y talleres creativos, así como una exposición fotográfica itinerante que mostrará a mujeres relevantes de Cehegín y sus aportaciones a la sociedad.

Se homenajeará a todas las mujeres que trabajaron en las fábricas de conservas

Durante la presentación, la concejala Juani Valero ha agradecido la labor de su técnico Cati de la Ossa, por su implicación y profesionalidad en la organización de las actividades, y a Cristóbal Botía, responsable del diseño de los carteles conmemorativos quien ha expresado que “este cartel no representa a una sola mujer. Representa a muchas. A nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras vecinas… A todas esas mujeres que, de una forma u otra, han construido el Cehegín que hoy conocemos”.

La alcaldesa y la concejala han hecho un llamamiento a la participación activa de toda la ciudadanía en los actos del 8M, recordando que la igualdad no es una ideología, sino un principio democrático, un derecho y un avance para toda la sociedad. “Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos”, han concluido.

