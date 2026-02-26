Cehegín presenta su programación del 8M con homenajes a mujeres referentes del municipio

La alcaldesa de Cehegín, Maravillas Alicia del Amor Galo, junto con la concejala de Mujer e Igualdad, Juani Valero, han presentado la programación organizada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida por Naciones Unidas como símbolo de la lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad de las mujeres.

Durante la presentación, la alcaldesa y la concejala han subrayado que el 8M no es solo una conmemoración, sino una responsabilidad institucional y un compromiso con el presente y el futuro.

Programación

El próximo 6 de marzo tendrá lugar la Gala de la Mujer, “Luz y Memoria”, a las 20 horas, en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”, un acto cargado de emociones que contará con la lectura del manifiesto por parte de Juana Miñano y en el que se rendirá homenaje a mujeres que han marcado la historia de Cehegín. Entre ellas, se reconocerá a Mireya Zafra Carmona, futbolista del Granada C.F. y vecina de la pedanía de Canara, como ejemplo del deporte femenino; se homenajeará a todas las mujeres que trabajaron en las fábricas de conservas, símbolo de la economía y la historia social del municipio; y se hará un reconocimiento póstumo a Mercedes Gómez Ruiz, Directora de Enfermería del Área IV, y vecina de Cehegín, por su trayectoria, dedicación y ejemplo de superación y una mujer, que como ha explicado la Alcaldesa, “nunca vivió lo suficiente”.

El sábado 7 de marzo, a las 11:00 horas, se celebrará un partido de fútbol femenino amistoso, con Mireya Zafra realizando el saque de honor y en el que también se reconocerá a una aficionada fiel, poniendo en valor el deporte femenino y sus referentes.

Actividades culturales y formativas

La programación incluye además actividades culturales y formativas para diferentes públicos, como mesas redondas con cuerpos de seguridad sobre experiencias en ámbitos tradicionalmente masculinizados, charlas sobre menopausia, cursos de defensa personal y talleres creativos, así como una exposición fotográfica itinerante que mostrará a mujeres relevantes de Cehegín y sus aportaciones a la sociedad.

Durante la presentación, la concejala Juani Valero ha agradecido la labor de su técnico Cati de la Ossa, por su implicación y profesionalidad en la organización de las actividades, y a Cristóbal Botía, responsable del diseño de los carteles conmemorativos quien ha expresado que “este cartel no representa a una sola mujer. Representa a muchas. A nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras vecinas… A todas esas mujeres que, de una forma u otra, han construido el Cehegín que hoy conocemos”.

La alcaldesa y la concejala han hecho un llamamiento a la participación activa de toda la ciudadanía en los actos del 8M, recordando que la igualdad no es una ideología, sino un principio democrático, un derecho y un avance para toda la sociedad. “Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos”, han concluido.