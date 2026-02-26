8-M
El Ayuntamiento de Bullas presenta la programación del 8M con actividades culturales, sociales y deportivas durante todo el mes de marzo
Se desarrollará del 4 al 26 de marzo con una amplia oferta de actividades culturales, formativas, deportivas y de sensibilización
El Ayuntamiento de Bullas, a través de la concejalía de Igualdad, ha dado a conocer la programación con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8-M), que se desarrollará del 4 al 26 de marzo con una amplia oferta de actividades culturales, formativas, deportivas y de sensibilización dirigidas a todos los públicos.
La programación comenzará el miércoles 4 de marzo con un espacio radiofónico en ‘La Onda de Bullas’ dedicado a la obra de teatro Hormonas, con la participación de las integrantes de la compañía La Cítrica.
Exposiciones
El jueves 5 de marzo, a las 12:00 horas, se inaugurará en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Bullas la muestra ‘Mujeres escribiendo historias III’, en la que colaboran centros educativos, Centro de Día, Aula de Estimulación Cognitiva y Centro de Educación de Personas Adultas. La exposición podrá visitarse hasta el 20 de marzo en el horario habitual de la Casa de la Cultura.
El viernes 6 de marzo, a las 20:30 horas, tendrá lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura la representación teatral Hormonas, un espectáculo gratuito recomendado para mayores de 12 años, con invitación previa disponible en la Agencia de Igualdad o en el Informajoven a partir del lunes 2 de marzo.
El sábado 7 de marzo se celebrarán actividades para público infantil, como Érase una vez en Bullas: Tradiciones Gastronómicas
El sábado 7 de marzo se celebrarán actividades para público infantil, como Érase una vez en Bullas: Tradiciones Gastronómicas. Así como la actividad Firma de Mujer, una cata de vinos y maridaje en el Centro La Almazara, dentro del programa VinArte.
El domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se desarrollarán varias actividades: la tradicional Carrera de la Mujer en Murcia, una salida femenina en bicicleta de montaña organizada por ‘Bulleras en Bici’ en Bullas, y una comida de convivencia entre mujeres en el Centro Social de La Copa.
La programación continuará durante la semana siguiente con espacios radiofónicos dedicados a la salud mental y el género, la literatura y la reflexión social, así como con el viaje cultural al Valle Morisco de Ricote el martes 10 de marzo, con visita guiada a Ricote, Ojós y Abarán.
Jornadas sobre emprendimiento
Entre las actividades posteriores destacan la jornada EmpoderArte (15 de marzo), la jornada sobre mujer rural y emprendimiento en el Museo del Vino (18 de marzo), el curso de autoprotección femenina (20 de marzo), Restaurante Taller de Sabores presentará la exposición ‘Arte femenino en el Taller’ (22 de marzo) y la lectura del manifiesto institucional el jueves 26 de marzo en el Salón de Plenos durante la sesión del Pleno Ordinario.
Se desarrollarán actividades paralelas como: iluminación en color morado de la fuente de la Avenida de Murcia, programas educativos y deportivos
Además, durante la primera semana de marzo se desarrollarán actividades paralelas como: iluminación en color morado de la fuente de la Avenida de Murcia, programas educativos y deportivos por la igualdad en centros municipales, campañas de sensibilización como “Construyendo Igualdad” con comercios locales y recomendaciones de lectura desde la Biblioteca Municipal.
Desde el Ayuntamiento de Bullas se anima a toda la ciudadanía a participar en esta programación, concebida como un espacio de encuentro, reflexión y compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres.
