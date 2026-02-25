La rehabilitación de la antigua iglesia de San Juan de Lorca avanza con paso firme tras noventa años abandonada

La antigua iglesia de San Juan, una de las más reconocibles en el perfil urbano de Lorca por su ubicación estratégica, sale poco a poco de su letargo. Un letargo provocado por los daños recibidos al inicio de la Guerra Civil y agravados tanto por los terremotos de mayo de 2011 como por la dana de marzo de 2025, y que decenas de obreros y arqueólogos ya trabajan en revertir.

Así quedaba patente durante la visita al lugar del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, quienes en la mañana de este miércoles comprobaban los avances en un proyecto que sufraga el Ministerio de Vivienda con más de dos millones de euros. A este montante, hay que sumar los casi 65.000 aportados por las arcas municipales dedicados a cubrir los gastos derivados del proyecto básico y de ejecución y la dirección de la obra.

Fulgencio Gil y Francisco Lucas durante su visita a San Juan. / L.O.

"Se va a devolver a todos los lorquinos y lorquinas uno de los templos más emblemáticos de Lorca, que en estos momentos se encuentra en estado ruinoso", manifestaba Lucas Ayala; unas palabras que complementaba el regidor lorquino, que hacía hincapié en la "deuda histórica" que se saldará gracias a las obras. "Lorca va a saldar una deuda consigo misma como ciudad, abrazando su historia y su patrimonio. Hay generaciones completas de lorquinos que han sido privadas de la oportunidad de ver todas estas joyas monumentales abiertas, y supone un enorme orgullo vivir esta nueva etapa en la que la historia vuelve a abrirnos sus puertas, ahora en mejor estado que nunca", significaba.

Restos arqueológicos

En este sentido, cabe recordar que –una vez culminen los trabajos– la Ciudad del Sol contará con todas sus iglesias recuperadas y en disposición de ser utilizadas, algo que no sucede desde hace casi un siglo. En el caso de San Juan, albergará la sede del Foro Casco Histórico, que pretende convertirla en un centro de referencia para la interpretación y rehabilitación de fotografía histórica.

Estado actual de la antigual iglesia de San Juan. / Daniel Navarro

No obstante, antes deberán culminar las actuaciones, que contemplan reforzar la estructura y construir una nueva cubierta, además de renovar los alrededores. Sin embargo, durante los primeros compases de las obras, han aparecido restos arqueológicos de época medieval en la 'plaza' de la iglesia que, según Paco Jurado, arquitecto del proyecto, están siendo estudiados por parte de la Comunidad Autónoma, que deberá determinar el proceso a seguir para con los mismos. Al respecto del templo cabe recordar que se encuentra en la Zona I del centro histórico de Lorca, en el entorno de protección del Castillo, y figura en el Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento.

Encuentro con empresarios

Durante su visita a Lorca, Francisco Lucas aprovechaba para hacer un repaso por las distintas inversiones que el Gobierno de España está ejecutando en la zona, como es el caso del Corredor Mediterráneo –aunque sin atreverse a dar fechas concretas para la vuelta del servicio de tren más allá de afirmar que "todos los tramos entre Murcia y Lorca están en marcha–; o el Palacio de Justicia, cuyas obras está previsto culminen a final de año.

Encuentro de Francisco Lucas con representantes empresariales de Lorca. / Delegación del Gobierno

Del mismo modo, el delegado mantenía un encuentro con la Cámara de Comercio y la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, en la sede de ésta última, para conocer de primera mano sus necesidades y abordar las inversiones del Gobierno de España en el Guadalentín.