El Paso Azul de Lorca celebra el cuarto de siglo desde la llegada de la Coronación de Espinas

El año 2001 siempre permanecerá en la memoria de los azules como el año de la llegada del Misterio de la Coronación de Espinas de nuestro Señor Jesucristo. Cierre religioso de la procesión que el Paso Azul pone en escena cada Jueves Santo, se ha consolidado como uno de los elementos clave del cortejo de la Hermandad de Labradores que, para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de su llegada a la Ciudad del Sol, ha creado un amplio programa de actos.

Así quedaba patente durante el acto celebrado este miércoles en la iglesia de San Francisco, donde el presidente de la cofradía, Miguel Ángel Peña, presentaba las distintas actividades que se llevarán a cabo junto al edil de Cultura en el Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, y el director del ITREM, Juan Francisco Martínez. Concretamente, los actos darán comienzo el próximo jueves, 5 de marzo, con la conferencia titulada ‘La Archicofradía de la Vera Cruz y Sangre de Cristo y la Hermandad de Labradores, Paso Azul’. El evento se celebrará en la iglesia de San Francisco, con inicio a las 20 horas.

Miguel Ángel Peña, presidente del Paso Azul, daba los detalles de la programación. / L.O.

Seguidamente, el sábado 7 se vivirá una jornada especialmente intensa. La mañana comenzará en el claustro del Museo Azul de la Semana Santa, con la primera edición de Donación de Sangre en horario de 9:30 a 14 horas. A las 10:30 horas, y hasta las 14 horas, tendrá lugar la tradicional jornada de veneración al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, que presidirá el altar mayor de San Francisco de una forma completamente innovadora; mientras que por la tarde, a partir de las 20:30 horas, se celebrará una eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas que precederá a la cena conmemorativa.

Los actos finalizarán el domingo, 8 de marzo, a las 20 horas, con un concierto en honor al Cristo a cargo de la Agrupación Musical Mater Dolorosa. Para la ocasión, la agrupación estrenará la marcha ‘El redentor’, compuesta por su director, Andrés Sánchez.

Entorno enriquecido

Del mismo modo, con motivo de esta señalada efeméride, la Hermandad de Labradores ha incorporado varios elementos para enriquecer el entorno de la Coronación. Así, el Cristo contará con una nueva peana sobre la que descansará en su capilla de la iglesia de San Francisco; y el próximo Jueves Santo desfilará con una nueva clámide que portará uno de los soldados romanos del trono. Además, el artista Joaquín Bastida ha realizado un cuadro conmemorativo que ha servido de base para el cartel anunciador del programa, diseñado por Francisco Javier Martínez García, y un sello conmemorativo.

Cuadro del Cristo de la Coronación realizado por Joaquín Bastida. / L.O.

"Este 25 aniversario no solo celebra una fecha, sino que pone en valor una de las grandes expresiones artísticas y devocionales de nuestra Semana Santa, una obra que ha marcado a toda una generación de azules. Esta no es solo una conmemoración interna de la hermandad, sino un acontecimiento cultural de ciudad, porque el patrimonio cofrade forma parte de nuestra identidad colectiva y proyecta el nombre de Lorca fuera de nuestras fronteras" aportaba Santiago Parra durante su intervención en la iglesia de San Francisco.