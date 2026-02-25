Mejoran la seguridad vial en la carretera que une Fuente Álamo y Las Palas

La Consejería de Fomento e Infraestructuras mejora la seguridad vial en la carretera regional que une Fuente Álamo con la pedanía de Las Palas, la RM-E15, con las obras de refuerzo del firme, que tienen una inversión de 1.328.649 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visitó hoy junto a la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, el inicio de los trabajos y destacó que “esta actuación permitirá mejorar las condiciones de circulación en esta vía autonómica, ofreciendo una carretera más segura y cómoda para los vecinos y para el transporte de mercancías que utiliza habitualmente este eje viario”.

La actuación se desarrolla entre los puntos kilométricos 0,5 y 6,1, en un tramo de 5,6 kilómetros por el que circulan anualmente cerca de 1,2 millones de vehículos, de los que más de 100.000 son pesados. En este sentido, García Montoro subrayó que “el Gobierno regional continúa priorizando la conservación y modernización de la red autonómica, especialmente en aquellas carreteras con un elevado tránsito de vehículos pesados como es la RM-E15”.

Las obras consisten principalmente en el extendido de dos capas de mezcla bituminosa para reforzar el firme y prolongar la vida útil de la carretera. Además, se llevará a cabo la limpieza de cunetas y taludes a lo largo de todo el tramo y el hormigonado de algunos sectores de cuneta para mejorar el drenaje de la vía.

Se renovarán asimismo los elementos de contención mediante la elevación de la barrera de seguridad existente y la instalación de nuevos tramos donde sea necesario. La intervención se completará con la reposición de la señalización horizontal y vertical para adaptar la carretera a los estándares actuales de seguridad vial.

Cerca de tres millones de euros en la red viaria de Fuente Álamo

Esta actuación, junto al reciente refuerzo de firme de la carretera que conecta las pedanías de Cuevas de Reyllo y Corvera, la RM-E6, han supuesto cerca de tres millones de euros de inversión en la mejora de las carreteras de este término municipal.