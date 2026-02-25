Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vecino con discapacidad de Alcantarilla lleva más de un año soportando problemas para acceder a su casa

El PSOE de Alcantarilla denuncia la desatención del Gobierno del PP, mientras que desde el Consistorio aseguran que "la solución está ultimándose y se llevará a cabo en breve"

Imagen de la acera con un notable salto entre la acera y la calzada para una persona que se desplaza en silla de ruedas.

Imagen de la acera con un notable salto entre la acera y la calzada para una persona que se desplaza en silla de ruedas. / L. O.

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Un vecino con un 85% de discapacidad de Alcantarilla lleva más de un año esperando que el Ayuntamiento le dé una solución a sus problemas de acceso a su vivienda. Perdió ambas piernas y depende de una silla de ruedas y asistencia permanente para poder desplazarse.

Además de residir en una planta baja cuya acera es extremadamente estrecha, lo que ya supone una dificultad añadida para su movilidad diaria, se le hace imposible entrar o salir de casa cuando un vehículo estaciona delante de su puerta. Cuando esto ocurre, queda a merced de una ayuda externa o, si no, ha de permanecer retenido en su propia vivienda.

Las políticas públicas deben estar al servicio de los vecinos, especialmente de aquellos que requieren una mayor protección

Pedro Manuel Toledo

— PSOE Alcantarilla

Por este motivo, en diciembre de 2024, presentó una instancia en el Ayuntamiento solicitando una solución. Sin embargo, a día de hoy sigue sin obtener respuesta ni actuación alguna por parte del Equipo de Gobierno local. El PSOE de Alcantarilla denunció este martes la situación de "abandono institucional" que sufre este vecino de la calle San Marcial, en uno de los barrios periféricos del municipio.

"Consideramos inaceptable que una demanda tan justa, urgente y humana lleve más de un año guardada en un cajón. No estamos hablando de grandes proyectos ni de inversiones millonarias: hablamos de garantizar la movilidad y la dignidad de una persona con una discapacidad severa que solo pide poder salir y entrar de su casa sin obstáculos", señaló el secretario general del PSOE de Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo.

El Consistorio recuerda que se trata de una actuación que afecta a un ámbito privado y que debe abordarse con todas las garantías legales

Los socialistas denuncian el abandono de este barrio, con calles compartidas con Javalí Nuevo, pero que pertenece a Alcantarilla. Para Toledo, "las políticas públicas deben estar al servicio de los vecinos y vecinas, especialmente de aquellos que requieren una mayor protección". Por este motivo, exige una actuación inmediata para resolver esta situación y garantizar que este vecino pueda desplazarse con normalidad y seguridad. "Las personas deben ser lo primero. Y este caso es una muestra evidente de que Alcantarilla necesita un Ayuntamiento más cercano, más eficaz y más humano", concluyó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcantarilla afirma que "es plenamente conocedor de esta situación y está trabajando en su solución". De hecho, aseguran que un técnico municipal ha visitado al vecino en varias ocasiones y ha mantenido contacto directo con él para encontrar la mejor alternativa posible.

"Se trata de una actuación que afecta a un ámbito privado y que debe abordarse con todas las garantías legales. La solución está ultimándose y se llevará a cabo en breve", subrayan.

TEMAS

