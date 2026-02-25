Política
Un vecino con discapacidad de Alcantarilla lleva más de un año soportando problemas para acceder a su casa
El PSOE de Alcantarilla denuncia la desatención del Gobierno del PP, mientras que desde el Consistorio aseguran que "la solución está ultimándose y se llevará a cabo en breve"
Un vecino con un 85% de discapacidad de Alcantarilla lleva más de un año esperando que el Ayuntamiento le dé una solución a sus problemas de acceso a su vivienda. Perdió ambas piernas y depende de una silla de ruedas y asistencia permanente para poder desplazarse.
Además de residir en una planta baja cuya acera es extremadamente estrecha, lo que ya supone una dificultad añadida para su movilidad diaria, se le hace imposible entrar o salir de casa cuando un vehículo estaciona delante de su puerta. Cuando esto ocurre, queda a merced de una ayuda externa o, si no, ha de permanecer retenido en su propia vivienda.
Las políticas públicas deben estar al servicio de los vecinos, especialmente de aquellos que requieren una mayor protección
Por este motivo, en diciembre de 2024, presentó una instancia en el Ayuntamiento solicitando una solución. Sin embargo, a día de hoy sigue sin obtener respuesta ni actuación alguna por parte del Equipo de Gobierno local. El PSOE de Alcantarilla denunció este martes la situación de "abandono institucional" que sufre este vecino de la calle San Marcial, en uno de los barrios periféricos del municipio.
"Consideramos inaceptable que una demanda tan justa, urgente y humana lleve más de un año guardada en un cajón. No estamos hablando de grandes proyectos ni de inversiones millonarias: hablamos de garantizar la movilidad y la dignidad de una persona con una discapacidad severa que solo pide poder salir y entrar de su casa sin obstáculos", señaló el secretario general del PSOE de Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo.
El Consistorio recuerda que se trata de una actuación que afecta a un ámbito privado y que debe abordarse con todas las garantías legales
Los socialistas denuncian el abandono de este barrio, con calles compartidas con Javalí Nuevo, pero que pertenece a Alcantarilla. Para Toledo, "las políticas públicas deben estar al servicio de los vecinos y vecinas, especialmente de aquellos que requieren una mayor protección". Por este motivo, exige una actuación inmediata para resolver esta situación y garantizar que este vecino pueda desplazarse con normalidad y seguridad. "Las personas deben ser lo primero. Y este caso es una muestra evidente de que Alcantarilla necesita un Ayuntamiento más cercano, más eficaz y más humano", concluyó.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcantarilla afirma que "es plenamente conocedor de esta situación y está trabajando en su solución". De hecho, aseguran que un técnico municipal ha visitado al vecino en varias ocasiones y ha mantenido contacto directo con él para encontrar la mejor alternativa posible.
"Se trata de una actuación que afecta a un ámbito privado y que debe abordarse con todas las garantías legales. La solución está ultimándose y se llevará a cabo en breve", subrayan.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi