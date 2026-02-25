Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Administración regional se hace más accesible en Lorca

El servicio autonómico de ventanilla única implementa tabletas de firma biométrica y amplía el servicio de traducción a 30 idiomas

El consejero Luis Alberto Marín, en el centro junto al alcalde, visitaba Lorca este miércoles.

El consejero Luis Alberto Marín, en el centro junto al alcalde, visitaba Lorca este miércoles. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La Oficina de Asistencia en Materia de Registros de Lorca, adscrita al Servicio de Atención al Ciudadano de la CARM, es ahora más accesible que nunca. Y es que, según anunciaba el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que la visitaba junto al alcalde, Fulgencio Gil, la instalación (situada en el antiguo convento de La Merced) ya cuenta con tabletas de firma biométrica manuscrita y amplía de 14 a 30 el número de idiomas en los que se puede atender a los usuarios en el servicio de intérprete multilenguaje.

Además, durante las últimas semanas se han mejorado las condiciones de la oficina.

Además, durante las últimas semanas se han mejorado las condiciones de la oficina. / L.O.

Asimismo, la plantilla se ha ampliado hasta los cinco funcionarios y se ha renovado todo el entorno –a través de los diversos talleres de la concejalía de Empleo– para adaptarla a la nueva imagen del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y hacerla más fácil de identificar y localizar. "Supondrá una mejora cualitativa de la atención que reciben los lorquinos, con más personal, más medios y con nuevos servicios y herramientas digitales puestas al servicio de los ciudadanos", significaba el mandatario autonómico durante su visita a la Ciudad del Sol. Por su parte, el alcalde agradecía a la Comunidad "su compromiso y apuesta, a través de inversiones reales, por la mejora de las infraestructuras y la optimización de los servicios a los lorquinos".

Noticias relacionadas y más

Más de 15.000 usuarios

Al respecto de la oficina del SAC de Lorca, fuentes de la consejería apuntaban que durante el pasado año atendió y resolvió los trámites, dudas y consultas de 16.461 lorquinos, ofreciendo servicios de información general y asistencia en materia de registros; apoderamiento de la representación ante las administraciones públicas; registro en el sistema de identificación y firma Cl@ve; pago de tasas con tarjeta bancaria o la atención preferente a las personas con discapacidad y personas mayores. En ella, además, se pueden realizar trámites como solicitar la expedición o renovación inmediata del carné de familia numerosa, de licencias de caza y de pesca fluvial, actuar mediante la figura del funcionario habilitado para la consulta de expedientes y la entrega de documentación en la carpeta ciudadana o entregar certificados.

