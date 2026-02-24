La Semana Santa de Librilla 2026 ya tiene cartel: 'Via ad Lucem', obra de Rafael Olmos

La Semana Santa de Librilla 2026 cuenta ya con su cartel oficial anunciador, una obra elaborada por Rafael Olmos que, bajo el lema 'Via ad Lucem' (Camino hacia la luz), se configura como imagen representativa de la celebración y propone una composición de marcada simbología pascual vinculada a la identidad religiosa y patrimonial del municipio.

La obra sitúa en el eje compositivo principal la imagen de Cristo Resucitado, elevada sobre el perfil urbano de Librilla y portando el estandarte de la resurrección, como expresión de victoria y esperanza. La escena establece un diálogo visual entre la iconografía sagrada y el paisaje local, en alusión al mensaje central de la Pascua. En primer plano, la imagen de San Juan Evangelista aparece señalando el camino hacia la resurrección, reforzando el carácter narrativo del conjunto.

Cartel anunciador de la Semana Santa en Librilla 2026 / L.O.

El fondo de cielo abierto y luminoso acentúa el sentido de trascendencia propio del tiempo pascual, mientras que la presencia del casco histórico de Librilla subraya el arraigo territorial de la celebración. Asimismo, en la franja inferior se incorporan limoneros como referencia explícita a la tradición agrícola del municipio, elemento identitario del paisaje y de la economía local, que introduce un simbolismo de vida y continuidad. La obra constituye, en su conjunto, una síntesis visual del itinerario espiritual de la Semana Santa que culmina en la Pascua, al tiempo que proyecta la imagen de Librilla y de sus tradiciones cofrades.

Sobre el autor

Rafael Olmos, autor del cartel, es miembro de la Hermandad de San Juan Evangelista. La vinculación de Olmos con Librilla se remonta a su familia paterna, con la que mantiene desde pequeño un fuerte lazo afectivo con el municipio. Su compromiso con la vida social y cultural de la localidad quedó reflejado en 2023, cuando fue nombrado pregonero de la Semana Santa de Librilla, pronunciando un discurso de marcado carácter emotivo y profundamente enraizado en la identidad y tradiciones del pueblo. En el ámbito académico, en 2025 el Ayuntamiento de Librilla le concedió la Mención de Persona Distinguida en el Ámbito Científico tras obtener la calificación de Sobresaliente Cum Laude con mención internacional en su Tesis Doctoral titulada 'Alternativas agro-sostenibles en el cultivo de cítricos', desarrollada íntegramente en el municipio.

Noticias relacionadas

El 1 de marzo se celebrará el Pregón de la Semana Santa, a cargo de Herick Campos, de la Hermandad de San Juan Evangelista

Arranca la Semana Santa

Con la presentación del cartel comienzan oficialmente los actos de la Semana Santa de Librilla 2026. El próximo 1 de marzo se celebrará el Pregón de la Semana Santa, que será pronunciado por Herick Campos, de la Hermandad de San Juan Evangelista. Asimismo, el programa oficial de actos y cultos de la Semana Santa de Librilla 2026 ha sido elaborado por la Junta General de Hermandades y Cofradías en colaboración con la Parroquia de San Bartolomé Apóstol y el Excelentísimo Ayuntamiento de Librilla, recogiendo el conjunto de celebraciones religiosas, procesiones y actividades que conforman esta tradición profundamente arraigada en la localidad.