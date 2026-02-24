Turismo
MulaFlor 2026 incorpora el pasaporte floral, que permite a los visitantes sellar su recorrido
El evento muleño impulsa el turismo rural con la primera floración de almendros de Europa
EFE
El Ayuntamiento de Mula ha acogido este martes en el convento de San Francisco la I Jornada Nacional Técnica sobre Desarrollo Rural, Turismo y Floración, en el marco de MulaFlor 2026.
Entre las iniciativas presentadas figura el pasaporte floral, que permite a los visitantes sellar su recorrido por los municipios participantes y recibir un obsequio regional, promoviendo el turismo de interior, de naturaleza y de bienestar.
Las jornadas incluyen ponencias, mesas de debate y talleres sobre ecoturismo, gastronomía rural y cooperación territorial, reforzando a Mula como un referente en la promoción de turismo sostenible vinculado al paisaje y al desarrollo rural.
La iniciativa ha reunido a responsables institucionales, especialistas y representantes del sector turístico y agrario para analizar cómo la floración puede convertirse en motor de desarrollo sostenible y generación de empleo en el medio rural.
La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno; el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.
También han asistido diputados regionales, miembros de corporaciones municipales y alcaldes de distintos puntos de España interesados en las floraciones.
Durante su intervención, Moreno ha destacado que la jornada no se limita a celebrar la floración, sino que busca reflexionar sobre su impacto en el sector primario, la economía local y la fijación de población.
Por su parte, Lucas ha subrayado la inversión de más de 110 millones de euros del Gobierno de España desde 2020 para impulsar el turismo sostenible y la competitividad regional, y ha reafirmado su apoyo al proyecto MulaFlor como ejemplo de innovación y aprovechamiento del patrimonio rural.
La consejera Conesa ha recordado que MulaFlor ya forma parte de un nuevo producto turístico regional que integra también a Cieza, Moratalla y el Valle de Ricote, destacando la floración del almendro de Mula como la primera de España y Europa.
