MulaFlor 2026 incorpora el pasaporte floral, que permite a los visitantes sellar su recorrido

El Ayuntamiento de Mula ha acogido este martes en el convento de San Francisco la I Jornada Nacional Técnica sobre Desarrollo Rural, Turismo y Floración, en el marco de MulaFlor 2026.

Entre las iniciativas presentadas figura el pasaporte floral, que permite a los visitantes sellar su recorrido por los municipios participantes y recibir un obsequio regional, promoviendo el turismo de interior, de naturaleza y de bienestar.

Las jornadas incluyen ponencias, mesas de debate y talleres sobre ecoturismo, gastronomía rural y cooperación territorial, reforzando a Mula como un referente en la promoción de turismo sostenible vinculado al paisaje y al desarrollo rural.

La iniciativa ha reunido a responsables institucionales, especialistas y representantes del sector turístico y agrario para analizar cómo la floración puede convertirse en motor de desarrollo sostenible y generación de empleo en el medio rural.

Cartel de Mulaflor 2026 / L.O.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno; el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

También han asistido diputados regionales, miembros de corporaciones municipales y alcaldes de distintos puntos de España interesados en las floraciones.

Durante su intervención, Moreno ha destacado que la jornada no se limita a celebrar la floración, sino que busca reflexionar sobre su impacto en el sector primario, la economía local y la fijación de población.

Por su parte, Lucas ha subrayado la inversión de más de 110 millones de euros del Gobierno de España desde 2020 para impulsar el turismo sostenible y la competitividad regional, y ha reafirmado su apoyo al proyecto MulaFlor como ejemplo de innovación y aprovechamiento del patrimonio rural.

La consejera Conesa ha recordado que MulaFlor ya forma parte de un nuevo producto turístico regional que integra también a Cieza, Moratalla y el Valle de Ricote, destacando la floración del almendro de Mula como la primera de España y Europa.