Más luz y menos infravivienda para revitalizar los barrios del corazón de Lorca

La revitalización del corazón de Lorca sigue su curso con actuaciones estratégicas destinadas a aumentar la iluminación nocturna y eliminar infraviviendas de diversa tipología. Tanto es así que, este martes, coincidía el final del proyecto de remodelación de 156 puntos lumínicos en el Casco Histórico con el inicio de un programa estratégico diseñado para rehabilitar cerca de una veintena de edificaciones repartidas por los barrios altos de la Ciudad del Sol.

Por lo que respecta a la iluminación el edil responsable de Servicios Industriales en el Ayuntamiento, Antonio David Sánchez, informaba de la finalización del plan integral de renovación del alumbrado público en el casco antiguo de la ciudad tras el inicio de la última fase de los trabajos en la calle Alfonso X el Sabio; una actuación que supone el punto y final de un programa que ha supuesto la sustitución de decenas de luminarias por otras con tecnología LED.

Sánchez Alcaraz contempla los trabajos en la calle Alfonso X. / L.O.

Esta actuación se enmarca en las intervenciones aprobadas por el Consistorio tras la concesión de un préstamo municipal de 150.000 euros destinado a la modernización, mejora de la eficiencia energética y adecuación del alumbrado en un entorno de especial protección patrimonial. Con la actuación en Alfonso X –donde se han instalado 14 luminarias– se completan unos trabajos que se han desarrollado en diversas vías del casco histórico, entre las que se encuentran Corredera, Fernando el Santo, Plaza Concordia, Campoamor, Nogalte, Cuesta de San Francisco, Plaza San Vicente y su entorno.

Al respecto de las nuevas farolas, el edil recordaba que incorporan tecnología LED, sustituyendo a las antiguas luminarias de vapor de sodio. Este cambio permite reducir el consumo energético en un 75 %. Además, las luminarias cuentan con sistema de comunicación 'LUCO', que permite regular cada punto de luz de forma individual. Este sistema facilita la adaptación de la iluminación durante eventos, actividades o festivales, sin necesidad de modificar el conjunto de la instalación. En algunos casos, como en la Plaza San Vicente, también se ha renovado el cableado para garantizar el correcto funcionamiento del cuadro de control, ahora dotado de tecnología de comunicación telemática.

Menos infravivienda

Del mismo modo, este martes comenzaban en el barrio de San Pedro las tareas de demolición de la primera de las más de 20 infraviviendas que serán rehabilitadas en los barrios altos de Lorca, una actuación asimismo destinada a revitalizar y regenerar toda la zona. Nombrado como 'Programa 12', este plan contempla –además de la restauración de más de una veintena de chabolas– la rehabilitación urbana de los barrios de Santa María, San Pedro y San Juan, con una inversión de 1,3 millones, dentro del Plan estatal de acceso a la Vivienda.

Técnicos de Urbanismo contemplan la maquinaria desplazada hasta San Pedro. / L.O.

Las concejalas de Fomento y Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, Rosa Medina y María Hernández, respectivamente, supervisaban los trabajos que daban pie al anuncio del citado plan. Así, esta primera actuación llega tras aprobar el Plan de Seguridad y Salud, paso previo e imprescindible para demoler la vivienda, ubicada en el número 20 de la calle Tejeros, en el barrio de San Pedro, que presentaba graves daños estructurales empeorados por las últimas incidencias meteorológicas, y que será reconstruida una vez culmine el proceso.

En cuanto a la activación del ‘Programa 12’ de ayuda a la erradicación del chabolismo y la infravivienda, la edil de Urbanismorecordaba que contará con una subvención directa de 990.000 euros procedentes de fondos estatales y gestionados por la Comunidad Autónoma, a los que el Ayuntamiento sumará 300.000 euros. "Permitirá que muchas viviendas de familias vulnerables en muy mal estado, entre otros por filtraciones y corrimientos de tierra de las laderas contiguas, puedan ser rehabilitadas y las familias puedan tener una casa en condiciones" apuntaba.