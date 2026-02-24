El Club Taurino de Lorca echa el resto en su décimo Ciclo Cultural

La tercera corrida añadida al calendario de festejos taurinos de Lorca no será la única acción que se tomará en la Ciudad del Sol para convertirse en un referente de esta manifestación cultural. De ello se encargará el Club Taurino local, que este martes presentaba su Ciclo Cultural 'Sutullena', que permitirá a los adicionados del mundo del toro disfrutar de un amplio programa de actividades de todo tipo.

Según detallaban el presidente el club, Juan Coronel, y el alcalde, Fulgencio Gil, los actos incluirán visitas a ganaderías de ganado bravo, tertulias, degustaciones gastronómicas, exposiciones de pintura, y hasta un taller infantil. Concretamente, será el torero sevillano Manuel Escribano quien inaugurará oficialmente el ciclo el próximo jueves en una tertulia que tendrá como escenario el Hotel Jardines de Lorca.

Juan Coronel explica los pormenores del programa al alcalde, Fulgencio Gil. / L.O.

En abril, el día 25, se celebrará una convivencia en el ruedo de Sutullena; y en mayo se inaugurará la exposición ‘Revolera de Colores’, de la artista Mer Fidalgo, que tendrá lugar en la sala de exposiciones del Centro Cultural Alcalde José María Campoy Camacho. Además, el que fuera catalogado como "el novillero más prometedor de la Región de Murcia", el matador de toros Jorge Martínez, participará junto al ganadero Ángel Moreno Pérez-Tabernero, en una nueva tertulia que se celebrará en la Plaza Arcoíris el 8 de junio. Tras la tertulia se llevará a cabo una degustación gastronómica de carne de toro de lidia organizada junto a la Asociación de Hosteleros de Lorca, Hostelor.

El 9 de junio los más pequeños cobrarán protagonismo con una jornada especialmente diseñada para ellos. Bajo el título de ‘Revoleras de colores’, está previsto un encuentro con Mer Fidalgo, en el Coso de Sutullena. El punto y final a las décimas jornadas del Club Taurino de Lorca lo pondrá la tertulia que se celebrará ese mismo día con los protagonistas del festejo de la tarde.

AL DETALLE 26 de febrero. Tertulia con Manuel Escribano. Modera, Iñigo Crespo. Hotel Jardines de Lorca. 20.30 horas. 23 de marzo. Tertulia con Borja Jiménez. Modera, Iñigo Crespo. Hotel Jardines de Lorca. 20.30 horas. 25 de abril. Convivencia. Ruedo Coso de Sutullena. 16 mayo al 9 de junio. Exposición Revolera de Colores, de Mer Fidalgo. Coso de Sutullena y Centro Cultural Alcalde José María Campoy Camacho. 8 de junio. Tertulia con Jorge Martínez y Ángel Moreno Pérez-Tabernero. Modera, Iñigo Crespo. Tras la tertulia, degustación gastronómica de carne de toro de lidia, organizada junto a Hostelor. Plaza Arcoíris, 20.30 horas. 9 de junio. Taller infantil ‘Revoleras de colores’, con Mer Fidalgo. Coso de Sutullena. 10 horas. Y tertulia con los protagonistas del festejo de la tarde. Hotel Jardines de Lorca. 13 horas.

Todas las facetas

Durante la presentación, que se llevaba a cabo en el Palacio de Guevara, el primer edil significaba: "este ciclo cultural es una oportunidad para los amantes de la tauromaquia de vivirla en todas sus facetas [...] Estamos, lo he dicho en varias ocasiones y no me cansaré de repetirlo, ante un momento histórico del Coso de Sutullena, de la tauromaquia lorquina, lo que está contribuyendo a dinamizar la ciudad. Estos acontecimientos atraen a aficionados de Lorca, pero también de poblaciones limítrofes, como lo hacen los carteles que este año se incrementan con una nueva cita en el calendario".

Fulgencio Gil durante la presentación del ciclo. / L.O.

En este sentido, el regidor agradecía el "enorme esfuerzo" del Club Taurino de Lorca por ofrecer "una programación variada que permitirá a todos participar de los distintos acontecimientos previstos".