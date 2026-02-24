La ciudad de Lorca marchará este domingo por el Alzheimer

Lorca volverá a demostrar su compromiso y solidaridad con las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias con la celebración de la IV Marcha Solidaria por el Alzheimer '10.000 pasos para el recuerdo', organizada por la Asociación Alzheimer y Otras Demencias Lorca. Y lo hará este domingo, 1 de marzo, a partir de las 11 horas, aunque las inscripciones se abrirán a las 9:30.

En total se recorrerán 5 kilómetros que, según fuentes de la organización, discurrirán por un itinerario accesible e inclusivo, permitiendo la participación de personas de todas las edades. Al finalizar la ruta, los asistentes recibirán fruta y agua, y se celebrará un sorteo de productos donados por diferentes empresas colaboradoras, como muestra del respaldo del tejido empresarial lorquino a esta causa solidaria.

Cartel anunciador de la cuarta marcha por el Alzheimer de Lorca. / L.O.

El punto de encuentro y partida será la plaza del antiguo convento de La Merced. "El Alzheimer es una enfermedad que afecta no solo a quienes la padecen, sino también a sus familias y cuidadores. Con esta marcha queremos visibilizar esta realidad, fomentar la empatía y seguir avanzando hacia un modelo de atención más humano y cercano", señalaba al respecto de la actividad la edil de Oenegés del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz.

Encuentro de referencia

Por su parte, representantes de la Asociación Alzheimer y Otras Demencias Lorca indicaban que esta cuarta edición busca consolidarse como un encuentro anual de referencia en el municipio, promoviendo no solo la recaudación de fondos, sino también un cambio social en la atención y el apoyo a las personas afectadas por estas enfermedades. Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden visitar la página web www.alzheimerlorca.org o contactar a través del teléfono 619 00 81 07.