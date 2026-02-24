Miles de personas llenan las calles en los desfiles del Carnaval de Totana

El Carnaval de Totana 2026 ha vuelto a congregar a miles de personas en las calles del municipio en una edición marcada por la alta participación, la implicación de peñas locales y foráneas y la consolidación de sus señas de identidad más destacadas: el VI Carnaval Adaptado e Inclusivo, único en la Región de Murcia, y el tradicional Martes de Máscaras, una de las celebraciones más singulares del programa.

La programación arrancó el domingo 15 de febrero. Miles de personas disfrutaron finalmente en las calles de Totana del gran desfile del Carnaval de adultos, en el que la magia, el color y la diversión ganaron el pulso a la incertidumbre por el temporal de viento que azotó esta localidad durante todo el fin de semana.

La Federación de Peñas del Carnaval aplazó el desfile previsto inicialmente para el sábado sábado, con el mismo horario e itinerario, siendo un atractivo festivo y turístico de primer orden; y en el que las 15 peñas locales sacaron su vistosos trajes y coreografías a las principales calles de la ciudad.

Desfile de adultos celebrado el domingo 15 de febrero. / Ayto. Totana

Las peñas participantes fueron ‘Sueños de Papel’, ‘Eclipse’ (Musa y Don Carnal 2026), ‘Los Golfos’, ‘Chapas’, ‘Los Pinchos’, ‘Tiara’, ‘Fantasía’, ‘Alegría’, ‘Esencia’, ‘En Almíbar’, ‘Te lo digo bailando’, ‘Zafiro’, ‘Varkari’, ‘Canaria’ y ‘El Dedal’. Al término del desfile, ya en la medianoche, tuvo lugar la concentración de las peñas y la Fiesta del Carnaval en la carpa instalada en el auditorio ‘Marcos Ortiz’, donde se celebró el Concurso de Disfraces grupal e individual.

Ese mismo día, por la mañana, se celebró el desfile infantil organizado por las Ampas de los colegios de Educación Infantil y Primaria, en colaboración con la Concejalía de Festejos y la Federación de Peñas. La comitiva partió a las 11.00 horas desde la avenida de Lorca y finalizó en el recinto ferial, congregando a numerosas familias y escolares en una de las citas tradicionales del programa.

Desfile Adaptado

El martes 17 de febrero tuvo lugar el VI Desfile de Carnaval Adaptado e Inclusivo, organizado por los Centros de Día para Personas con Discapacidad ‘José Moyá Trilla’ y ‘Princesa Leticia’. Este desfile, único de su naturaleza en la Región de Murcia, volvió a reunir a usuarios, profesionales, familias y centros participantes en una jornada especialmente significativa dentro del calendario carnavalero.

VI Desfile de Carnaval Adaptado e Inclusivo. / Ayto. Totana

En esta edición participaron 11 centros de día de toda la Región: Apandis y Asprodes, ambos de Lorca; Las Salinas, de Alhama de Murcia; Centro de Día Mazarrón; ISOL, de Lorca; Aidemar, de San Pedro del Pinatar; Afemto, de Librilla; Pilar de la Horadada; el Centro de Mayores de Totana; y los dos centros de día para la discapacidad del municipio. Además, se sumaron ocho centros educativos —Pilar Soubrier (Lorca); Reina Sofía, La Milagrosa, Tierno Galván, Santiago, Luis Pérez Rueda y Santa Eulalia (Totana); y Miguel Hernández (Alhama de Murcia)— así como una delegación de la Agrupación Sardinera de Murcia.

El desfile se desarrolló a partir de las 11.00 horas por la avenida Rambla de la Santa, con inicio en la calle Puente en dirección al auditorio parque municipal ‘Marcos Ortiz’ y regreso hasta la plaza de la Balsa Vieja, consolidando esta iniciativa como referente regional en materia de inclusión y participación.

Martes de Máscaras

El martes 17 de febrero también se celebró por la noche el tradicional Martes de Máscaras, una de las citas más singulares del Carnaval totanero, que aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Regional. Varios centenares de personas se concentraron en el lateral del Parque Municipal ‘Marcos Ortiz’ para iniciar un pasacalles por las principales calles del centro hasta la plaza de la Constitución. Debido a los efectos del temporal de viento en el parque municipal, se modificó el sentido del itinerario para garantizar la seguridad de los participantes.

La comitiva finalizó en la plaza de la Constitución, donde tuvo lugar una fiesta hasta la medianoche en la que se sirvieron bocadillos y la tradicional cuerva.

Martes de Máscaras. / Ayto. Totana

IX Concurso Regional de Carnaval

La programación culminó con el desfile del IX Concurso Regional de Carnaval, celebrado el sábado 21 de febrero. Un total de 26 peñas, diez foráneas y el resto de Totana, participaron en este desfile que, por decisión de la Federación de Peñas, modificó su itinerario para facilitar la concentración de participantes y asistentes en el entorno de la plaza de la Constitución y evitar la celebración en la carpa del auditorio ‘Marcos Ortiz’, donde se estaban realizando trabajos de revisión del arbolado tras el temporal.

Las peñas foráneas invitadas fueron Comparsa Salsalá (Mazarrón), Comparsa Mármara (Mazarrón), Comparsa Shambala (Era Alta-Murcia), Media Luna (Librilla), Peña Onyx (Mazarrón), Peña El Salitre (Mazarrón), Peña Playas de Percheles (Mazarrón), Peña Ambarela (Mazarrón), Nuevo Encanto (Mula) y Comparsa Guayaba (Beniaján-Murcia). Junto a ellas desfilaron las peñas locales Sueños de Papel, Eclipse, Los Golfos, Chapas, Los Pinchos, Tiara, Alegría, Esencia, En Almíbar, Te lo digo bailando, Zafiro, Fantasía, Varkari, Canaria y El Dedal, acompañadas por la Musa y Don Carnal infantil.

La salida se realizó desde el recinto ferial en dirección a las calles San Antonio, Puente y plaza de la Constitución, deshaciéndose el desfile en la calle General Aznar. En la plaza tuvo lugar la entrega de premios y la Fiesta Carnavalera, con actuaciones de DJ’s y servicio de barra hasta las 5.00 horas.