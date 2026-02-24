La calle Begastri de Cehegín se abrirá al tráfico este jueves tras su renovación integral

La calle Begastri, una de las principales arterias de Cehegín, se ha renovado de forma integral desde su intersección con la calle Carmen Conde y la calle Abderramán II, en el marco del Plan de Obras y Servicios gestionado por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias. El coste del proyecto, que ascendió a 459.994 euros, fue financiado en su totalidad por la Comunidad.

Esta actuación responde a una histórica demanda vecinal y forma parte del Plan de Obras y Servicios, estando financiada en su totalidad por el Gobierno regional a través de este programa.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Gruexma, con un importe de 459.994,82 euros, y han permitido la renovación integral de una de las vías más transitadas del municipio.

La visita ha estado encabezada por el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño y la Alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor. También han estado presentes el director general de Administración Local, Francisco Abril. ; la diputada regional, Pepa Carreño, así como el concejal de Obras y Servicios, José Antonio Zafra.

“Cuando aseguramos que el Plan de Obras y Servicios mejora la vida de las personas lo decimos por actuaciones como esta, que supone aumentar la seguridad y la accesibilidad para tantos vecinos que transitan a diario por esta calle y a partir de ahora lo podrán hacer en mejores condiciones”, añadió el consejero.

Son proyectos que, además, contribuyen a dinamizar la economía local y representan “un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones, puesto que, si bien la actuación está financiada por la hacienda regional, la decisión de en qué se emplea el presupuesto corresponde al Ayuntamiento”.

Abrirá al tráfico el próximo jueves y el Plan 2026-27 incluirá la finalización del último tramo de la calle

El Plan de Obras y Servicios, gestionado por la Dirección General de Administración Local, es garantía de que “todos los ciudadanos de la Región pueden contar con las mismas oportunidades y con los mismos servicios, con independencia de dónde residan”, afirmó Ortuño.

La alcaldesa ha destacado la importancia de esta actuación para el municipio y ha subrayado que “supone un antes y un después para uno de los ejes principales de Cehegín, atendiendo una demanda vecinal que veníamos recogiendo desde hace tiempo y que hoy es ya una realidad”.

Asimismo, Alicia del Amor ha querido agradecer al Gobierno regional su compromiso con Cehegín y ha remarcado que esta actuación ha sido financiada íntegramente por la Comunidad Autónoma a través del Plan de Obras y Servicios, lo que demuestra su apuesta por los municipios.

Proyectos futuros

Además, el equipo de Gobierno municipal propondrá ejecutar la segunda fase de la calle Begastri con cargo al Plan de Obras y Servicios 2026-2027, con el objetivo de completar la mejora integral de esta importante vía.

El proyecto ha incluido la renovación de servicios urbanos, así como la pavimentación de aceras y vial, mejorando notablemente la accesibilidad y la seguridad tanto para peatones como para conductores. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras municipales y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.