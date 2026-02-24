El balneario de Archena, elegido el mejor de España en 2026

Un estudio elaborado por el buscador de alquileres vacacionales Holidu ha identificado los balnearios mejor valorados de España en 2026 a partir del análisis de reseñas y puntuaciones publicadas en Google y TripAdvisor. El de Archena ha recibido la mejor puntuación, un 10, y se sitúa como el mejor del país este año.

El informe recopila y compara las valoraciones de los usuarios con el fin de determinar qué establecimientos obtienen una mejor percepción entre quienes ya los han visitado. El ranking reúne propuestas situadas tanto en entornos naturales como en áreas urbanas, así como complejos con trayectoria histórica dentro del termalismo español.

1. Balneario de Archena, Murcia (10/10)

El Balneario de Archena encabeza la clasificación con la máxima puntuación, 10 sobre 10. Ubicado en el Paraje Natural del Valle de Ricote y con una extensión de 200.000 metros cuadrados, el complejo se sitúa como el mejor valorado del listado.

Se trata de uno de los referentes tradicionales del termalismo en España, con una oferta centrada en el circuito termal, piscinas y zonas de relajación, configurando un modelo en el que el bienestar constituye el eje principal de la estancia. Según las valoraciones recogidas en el estudio, es una opción especialmente apreciada para escapadas en pareja o viajes orientados a la desconexión, destacando la sensación de descanso al finalizar la visita.

Balneario de Archena de noche / Balneario de Archena

2. Hotel Las Arenas Balneario Resort, Valencia (9,2/10)

En segunda posición figura el Hotel Las Arenas Balneario Resort, en Valencia, con una puntuación de 9,2 sobre 10. El establecimiento combina servicios de spa con un entorno costero, lo que permite integrar la experiencia termal con actividades junto al mar y la oferta gastronómica y cultural de la ciudad.

Las reseñas analizadas subrayan la experiencia global del alojamiento, que integra confort hotelero y servicios de spa bajo un enfoque contemporáneo. El complejo es señalado como una opción frecuente para estancias en pareja y celebraciones, valorándose especialmente la atención al cliente y la comodidad de sus instalaciones.

3. Balneario de Puente Viesgo, Cantabria (8,4/10)

El Balneario de Puente Viesgo, en Cantabria, ocupa la tercera posición con una puntuación de 8,4 sobre 10. Situado en un entorno natural, el establecimiento combina tradición termal y paisaje.

Entre sus espacios distintivos destaca la Cueva Termal, diseñada como homenaje a las Cuevas Prehistóricas del Castillo y sus pinturas rupestres. Las valoraciones recogidas resaltan la amabilidad del personal y el ambiente de tranquilidad, factores que lo convierten en una opción habitual para estancias de dos o tres noches, especialmente en los meses de otoño e invierno.

4. Balneario de Panticosa, Huesca (7,6/10)

En el valle de Panticosa, en el Pirineo aragonés, a unos 1.600 metros de altitud, el Balneario de Panticosa alcanza una puntuación de 7,6 sobre 10, situándose en cuarta posición. El entorno de montaña constituye uno de los elementos diferenciales del complejo.

El establecimiento es conocido por sus aguas termales y por espacios como las Termas de Tiberio, que vinculan la experiencia actual con la tradición histórica del lugar. Además del circuito termal, el destino permite combinar la estancia con actividades al aire libre, como paseos y visitas a miradores. Durante el invierno, el valle ofrece también un ambiente de montaña con propuestas de temporada en la zona.

5. Thermas de Griñón, Madrid (7,5/10)

Cierra este tramo del ranking Thermas de Griñón, en la Comunidad de Madrid, con una puntuación de 7,5 sobre 10. Situado a pocos kilómetros de la capital, el centro termal destaca por su accesibilidad y por una oferta orientada a la balneoterapia.

Con más de 3.200 metros cuadrados dedicados al bienestar, el complejo centra su propuesta en circuitos de aguas y tratamientos destinados a aliviar tensiones y estrés. Las reseñas analizadas mencionan de forma recurrente la valoración positiva de las instalaciones y el funcionamiento del equipo, aspectos que contribuyen a su posición en el listado de 2026.