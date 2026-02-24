El Ayuntamiento de Caravaca se somete a una reforma que conjuga conservación patrimonial y modernización de servicios

Las obras de reforma integral del edificio del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz encaran su recta final tras varios meses de intensos trabajos que están transformando por completo los espacios interiores del edificio. La actuación, que concluirá a finales del próximo mes de junio, permitirá adaptar cerca de 2.500 metros cuadrados a criterios de accesibilidad, eficiencia energética y funcionalidad.

El alcalde, José Francisco García, acompañado por la concejal de Servicios Públicos, Mónica Sánchez, técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria de las obras, ha visitado las dependencias municipales para comprobar la evolución de una intervención que está suponiendo una mejora estructural y organizativa de gran alcance.

Durante la visita, el primer edil ha subrayado que “esta actuación supone un paso decisivo para adaptar la Casa Consistorial a las necesidades del siglo XXI, mejorando la eficiencia energética, garantizando la accesibilidad universal y recuperando espacios que estaban infrautilizados”. Asimismo, ha destacado que “estamos actuando con el máximo respeto a un inmueble que forma parte de la identidad y la historia de Caravaca, compatibilizando la conservación patrimonial con la modernización de los servicios públicos”.

Accesibilidad y eficiencia energética

Visitas a las obras de reforma del Ayuntamiento de Caravaca / Enrique Soler

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 1.829.378,24 euros, financiado mayoritariamente con fondos europeos ‘Next Generation’ a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIRED), con aportación municipal.

En el ámbito energético, se está actuando sobre la envolvente térmica del edificio, mejorando fachadas y cubiertas, así como renovando la carpintería para incorporar sistemas de aislamiento más eficientes. También se instalarán placas solares fotovoltaicas con integración paisajística, que permitirán generar más de 16.000 kilovatios hora anuales, reduciendo el consumo energético y el coste económico de las instalaciones municipales.

En materia de accesibilidad, se están eliminando barreras arquitectónicas mediante la instalación de ascensores y salvaescaleras, la ejecución de rampas adaptadas y la incorporación de señalética accesible para personas con discapacidad física o dificultades cognitivas. Uno de los principales retos técnicos está siendo resolver los desniveles existentes entre los distintos volúmenes del edificio, que hasta ahora dificultaban la comunicación interna, pasando a estar conectados.

Reorganización y puesta en valor de espacios históricos

La intervención contempla también una profunda redistribución de los espacios interiores para adecuarlos a las necesidades actuales de cada área municipal y mejorar la atención a la ciudadanía. Se están recuperando zonas infrautilizadas, especialmente en el ala que conecta la Plaza del Arco con la calle Pilar, que presentaba un peor estado de conservación.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la rehabilitación de la antigua cárcel, una de las partes más antiguas del conjunto arquitectónico. Este espacio será acondicionado para acoger exposiciones y reuniones, poniendo en valor el patio interior y reactivando dependencias que llevaban años sin uso.

Con el máximo respeto a la identidad e historia del este emblemático edificio, estamos adaptando la casa de todos los caravaqueños a las necesidades del siglo XXI José Francisco García — Alcalde de Caravaca

“El Ayuntamiento es la casa de todos los caravaqueños y debía estar a la altura, tanto desde el punto de vista funcional como en lo que respecta a la accesibilidad y la sostenibilidad”, ha afirmado José Francisco García. “Con esta reforma estamos invirtiendo en patrimonio, en calidad de los servicios públicos y en el futuro de nuestra ciudad, garantizando que este edificio histórico siga siendo un referente durante muchas generaciones más”.

El Ayuntamiento es uno de los edificios más representativos de Caravaca, declarado Bien de Interés Cultural desde el año 1982 con la categoría de monumento. El edificio consistorial está formado por grupo de edificaciones, antiguas, construidas con medios tradicionales muros de carga, forjados de madera y revoltón y cubiertas inclinadas de teja curva árabe. Ha sufrido múltiples transformaciones con los años.