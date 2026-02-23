Alcaldesa
“La visita de la Virgen de la Fuensanta escribirá una de las páginas más bonitas de la historia de Archena”
El municipio acogerá a la Patrona de Murcia el día 8 de octubre en marco de la misión evangelizadora con motivo del centenario de su Coronación Canónica
Archena vivirá el próximo 8 de octubre uno de los momentos más emotivos y significativos de su historia reciente con la visita de la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia, en el marco de la misión evangelizadora con motivo del centenario de su Coronación Canónica.
Así se ha anunciado, este lunes, en rueda de prensa celebrada en el Santuario de la Virgen de la Fuensanta a la que ha asistido la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández quien ha destacado que el anuncio oficial de esta visita le fue comunicado el pasado mes de enero por el Cabildo de la Catedral de Murcia, subrayando “la relevancia institucional e histórica” que este acontecimiento representa para la localidad.
Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que “la visita de la Virgen de la Fuensanta escribirá una de las páginas más bonitas de la historia de Archena”, remarcando que se trata de “un hecho excepcional que quedará para siempre en la memoria colectiva del municipio”.
Fernández, se mostró "profundamente ilusionada, emocionada y agradecida" al Cabildo de la Catedral de Murcia por haber hecho posible esta visita tan esperada. “Recibiremos a la Virgen de la Fuensanta como se merece, con el fervor que derrochamos todos los archeneros. Lo organizaremos con mucho cariño y le rendiremos todos los honores que merece”, afirmó.
Con motivo de esta visita, el Ayuntamiento mantuvo en el mes de enero una reunión de coordinación con el canónigo del Cabildo de la Catedral de Murcia, José Antonio Ibáñez, y con el presidente de los Caballeros de la Fuensanta, Manuel Ramón García, con el fin de ultimar los detalles organizativos y protocolarios de la recepción.
Cabe señalar que esta misión peregrina tiene como objetivo conmemorar los cien años de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta y acercar su imagen a municipios donde la devoción mariana está profundamente arraigada. En este sentido, se ha destacado que la inclusión de Archena en el recorrido responde a la solicitud realizada por la alcaldesa y por el párroco de la Iglesia de San Juan Bautista, Diego Boluda.
La imagen de la Virgen de la Fuensanta permanecerá en el municipio hasta el día 9 de octubre, permitiendo el desarrollo de distintos actos religiosos y momentos de encuentro y recogimiento, que han sido calificados por los representantes eclesiásticos como un acontecimiento de especial relevancia espiritual y cultural.
La alcaldesa ha expresado el agradecimiento del pueblo de Archena al Cabildo de la Catedral de Murcia y a todas las entidades implicadas por hacer posible esta visita, y ha insistido en el compromiso del Ayuntamiento para que el desarrollo de la misma se realice con la solemnidad, el respeto y la organización que merece un acontecimiento de estas características.
Por su parte, el párroco de la Iglesia de San Juan Bautista, Diego Boluda, ha expresado su agradecimiento y satisfacción por este acontecimiento, afirmando que se trata de “un momento de profunda alegría para todos”.
