San Javier sufrirá cortes de agua este martes por obras: consulta las zonas afectadas

El suministro se interrumpirá durante diez horas por trabajos de reparación que llevará a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla

Agua de grifo

Agua de grifo / Shutterstock

Alba Marqués

Alba Marqués

El suministro de agua se interrumpirá este martes 24 de febrero en varias zonas del municipio de San Javier debido a unas obras de reparación que llevará a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Según el aviso emitido por el organismo, el corte está previsto entre las 8:30 y las 18:30 horas, aproximadamente, de este martes.

Las áreas afectadas serán: Los Hernández, Los Ruices, Los Mercaderes, Los López, Los Hondos, Los Jiménez, Los Montesinos, Aljibe Largo, Los Rastrojos, Los Faconos, La Loma y Los Castellanos.

Para cualquier consulta ciudadana, se ha facilitado el teléfono 868 990 445.

TEMAS

