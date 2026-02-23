Suministro
San Javier sufrirá cortes de agua este martes por obras: consulta las zonas afectadas
El suministro se interrumpirá durante diez horas por trabajos de reparación que llevará a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
El suministro de agua se interrumpirá este martes 24 de febrero en varias zonas del municipio de San Javier debido a unas obras de reparación que llevará a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Según el aviso emitido por el organismo, el corte está previsto entre las 8:30 y las 18:30 horas, aproximadamente, de este martes.
Las áreas afectadas serán: Los Hernández, Los Ruices, Los Mercaderes, Los López, Los Hondos, Los Jiménez, Los Montesinos, Aljibe Largo, Los Rastrojos, Los Faconos, La Loma y Los Castellanos.
Para cualquier consulta ciudadana, se ha facilitado el teléfono 868 990 445.
