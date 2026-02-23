Sacan a información pública la construcción de la presa de Tabala en Beniel

La Confederación Hidrográfica del Segur (CHS) ha sacado a información pública el proyecto de construcción de la presa de Tabala (Beniel), una obra de 17 metros de altura a construir en la Boquera del mismo nombre.

El proyecto, que incluye el posterior encauzamiento de las aguas hasta un parque fluvial inundable, tiene como objetivo la protección frente a las avenidas de la ramblas Salada y de Romos al permitir una disminución y un retraso temporal de las puntas de las mismas.

De esa manera quedarán beneficiados el municipio de Beniel, la pedanía murciana de Zeneta y poblaciones ribereñas de la Vega Baja, en la provincia de Alicante.

El expediente de información pública incluye también los bienes y derechos a expropiar para la construcción de esta obra que está declarada de interés general.

Noticias relacionadas

La resolución añade que el plazo de exposición pública para que los interesados puedan presentar las alegaciones y consideraciones que estimen oportunas será de treinta días.