Sacan a información pública la construcción de la presa de Tabala en Beniel

El proyecto tiene como objetivo la protección frente a las avenidas de la ramblas Salada y de Romos

Zona de actuacion del proyecto de la presa de Tabala.

EFE

La Confederación Hidrográfica del Segur (CHS) ha sacado a información pública el proyecto de construcción de la presa de Tabala (Beniel), una obra de 17 metros de altura a construir en la Boquera del mismo nombre.

El proyecto, que incluye el posterior encauzamiento de las aguas hasta un parque fluvial inundable, tiene como objetivo la protección frente a las avenidas de la ramblas Salada y de Romos al permitir una disminución y un retraso temporal de las puntas de las mismas.

De esa manera quedarán beneficiados el municipio de Beniel, la pedanía murciana de Zeneta y poblaciones ribereñas de la Vega Baja, en la provincia de Alicante.

El expediente de información pública incluye también los bienes y derechos a expropiar para la construcción de esta obra que está declarada de interés general.

La resolución añade que el plazo de exposición pública para que los interesados puedan presentar las alegaciones y consideraciones que estimen oportunas será de treinta días.

