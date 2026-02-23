El PSOE de Molina acusa a PP y Vox de "dejar en el cajón 6 de cada 10 euros para inversiones" en el municipio

El PSOE de Molina de Segura denunció este lunes que la liquidación presupuestaria de 2025 "confirma el colapso administrativo que sufre el municipio bajo el mandato de PP y Vox". Los números de Intervención, señalan los socialistas, certifican que el equipo de Gobierno "solo ha ejecutado el 38,6% de las inversiones previstas", lo que supone que "el 60% de los proyectos prometidos a los vecinos se han quedado sin realizar por pura incapacidad de gestión".

Asimismo desde el Grupo Municipal Socialista señalan que en 2024 la ejecución de las inversiones reales fue de "un ínfimo" 27,79%: "El equipo de gobierno lleva dos años fracasando en su obligación de transformar el presupuesto en mejoras para la ciudad".

“Molina tiene el dinero en el banco gracias a las transferencias del Estado, pero las calles están abandonadas por la desidia de un alcalde más preocupado por los juzgados que por sus vecinos”, declaró la portavoz socialista, Isabel Gadea, quien denuncia que el PP "intenta ocultar su desconexión con la calle" mediante marcos de confrontación nacional que nada tienen que ver con los problemas reales de la ciudad.

Un "accidente temporal"

"Cada vez que ellos busquen el conflicto, nosotros estaremos en una calle concreta de Molina denunciando un bache o la falta de limpieza", afirmó la portavoz del PSOE, destacando que el actual Gobierno local es un "accidente temporal" que ha frenado la ciudad.

En la 'radiografía' del "desgobierno" molinense los socialistas aseguran que el gobierno "mantiene bloqueados 22,3 millones de euros por su incapacidad para ejecutar proyectos técnicos". La solvencia municipal, añaden, depende de los 31,5 millones inyectados por el Gobierno de España, "dinero que el PP y Vox guardan en el banco en lugar de mejorar los servicios".

Gadea concluye que Molina merece un gobierno que gestione y no que divida: "No vamos a permitir que el sectarismo y la soberbia sigan frenando nuestro futuro; vamos a devolver Molina a su gente".