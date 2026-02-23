El pino carrasco más grande y longevo del mundo, en peligro en Mula

El viejo Pino de Las Águilas del paraje de Cagitán de Mula se seca y sufre graves daños que hacen temer por su vida. Se trata del ejemplar más grande y más longevo de pino carrasco documentado en el mundo y se alza majestuoso entre las áridas tierras del campo muleño. Ha visto pasar más de 320 años y tiene un perímetro de tronco de 6,41 metros, una altura de 14,75 metros y una superficie de proyección de copa de 351 metros cuadrados.

La sequía en este territorio durante 2024 hizo mella en este árbol monumental y sus heridas ya son claramente visibles, avanzando a pasos agigantados y acrecentándose tras verse, además, afectado por una plaga de tomicus.

Agentes Medioambientales del Centro Comarcal con base en Mula realizan periódicamente inspecciones en los árboles monumentales y protegidos del territorio del Río Mula, y fue en una visita al pino de Las Águilas el pasado mes de diciembre cuando detectaron que en una de las grandes ramas del viejo árbol se empezaban a ver daños por la falta de agua y oquedades provocadas por el insecto del barrenillo.

Medio Natural actuaba de inmediato tras ser notificada la incidencia y desde esa fecha se trata y supervisa al ejemplar para intentar frenar los graves daños que podrían ser decisivos para su supervivencia.

Tras una primera actuación, el plazo para una nueva intervención se ha establecido para la próxima primavera y el final del verano, cuando se podrá determinar si se ha podido exterminar la plaga de tomicus -localizada en un área concreta de sus ramas- y establecer medidas preventivas para evitar nuevos focos.

Otro aspecto importante es mantener la estabilidad del gran árbol. Parte de su ramal se encuentra asentado en el suelo y el hecho de que uno de sus laterales se haya secado podría quebrar la estructura del ejemplar. Los expertos destacan que las lluvias caídas en los últimos meses y el suelo arcilloso de Cagitán pueden contribuir beneficiosamente a su recuperación hídrica y lograr su sostenibilidad. El tiempo será el que determine si el pino de Las Águilas puede seguir ostentando el título de ‘el abuelo’ del pino carrasco.

La Comarca del Río Mula cuenta con algunos de los árboles monumentales más impresionantes de la Región

La olivera de la Casa del Toro es una de las más longevas de la Comunidad. Se estima que su edad pueda rondar los 1.000 años y conserva en su tronco un símbolo con la cruz de los Caballeros de la Orden de Santiago. Entre otros grandes árboles, el olmo de Cagitán, con una altura de 30 metros, o el Taray del río Mula, con una largas y flexibles ramas. También, en el Parque Natural de Sierra Espuña, el roble de Malvariche, con 4,30 metros de perímetro y 19,50 metros de altura.

Entre algunos de los grandes ejemplares que han ido quedando en el camino se encuentra el roble de Las Lentejas, que murió en 2005 y cuyo tronco todavía puede verse cerca de la Hospedería de Casas Nuevas. El pino de La Celia, muy cercano al pino de Las Águilas, cayó en marzo de 2014 debido a los fuertes vientos localizados en la zona durante esa fecha. En 2017, el fuerte viento derribó el Almez del Niño. En noviembre de 2025, y tras meses trabajando en su recuperación, caía el álamo de Albudeite, un símbolo de esta localidad y uno de los elementos más característicos de su plaza mayor.

El reloj ha empezado a girar marcha atrás para el viejo pino de Las Águilas de Cagitán. Sólo el tiempo decidirá si las medidas son las adecuadas. Quienes hayan podido disfrutarlo siempre recordarán sentirse pequeños bajo su copa, escuchar la suave música de sus ramas al compás del viento y, al dejarlo atrás, verle empequeñecer solitario en medio de la llanura.