Un nuevo proyecto facilita el reciclaje de vidrio a los residentes del casco histórico de Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, gracias a la colaboración con Ecovidrio, ha puesto en marcha un proyecto piloto para potenciar la recogida selectiva de envases de vidrio en el casco histórico del municipio. La iniciativa contempla la instalación de 14 nuevos contenedores de tamaño reducido en aquellas zonas donde, debido a la estrechez de las calles y la dificultad de acceso de los vehículos de recogida, no es posible ubicar los contenedores verdes convencionales.

La concejal de Medio Ambiente en el Consistorio caravaqueño, Ana Belén Martínez, ha destacado que “con este proyecto damos respuesta a una demanda vecinal y facilitamos el reciclaje en una zona tan singular como nuestro casco antiguo, donde las limitaciones de espacio nos obligan a buscar soluciones adaptadas”. Asimismo, ha subrayado que “el objetivo es garantizar que todos los residentes puedan depositar sus envases de vidrio de forma cómoda y sencilla, reforzando nuestro compromiso con el cuidado del entorno y la sostenibilidad”.

Nuevos contendores

Los nuevos contenedores especiales están formados por un cubrecubos y un recipiente interior con unas dimensiones aproximadas de 146 por 76 centímetros. Son de menor tamaño que los conocidos iglús verdes, ocupan menos espacio y mantienen el color corporativo verde para facilitar su identificación y fomentar el correcto reciclaje. Posteriormente, los envases depositados son recogidos por el servicio habitual que opera en la localidad.

El proyecto se encuentra en fase piloto, por lo que existe la posibilidad de modificar la ubicación de alguno de los puntos instalados con el fin de optimizar el servicio y asegurar que se adapta a las necesidades reales de los vecinos. Precisamente, debido a las características urbanísticas del casco histórico, uno de los principales retos ha sido determinar los emplazamientos más adecuados.

Campaña de información

Mapa de situación de los nuevos contenedores / La Opinión

Coincidiendo con la puesta en marcha de estos nuevos puntos, esta semana comienza una campaña de información y sensibilización ciudadana dividida en dos fases. En una primera etapa se realizará un buzoneo con cartas informativas y la colocación de carteles anunciando la visita de educadores ambientales. En una segunda fase se llevarán a cabo visitas puerta a puerta para repartir bolsas reutilizables y trípticos explicativos sobre cómo reciclar correctamente los envases de vidrio.

Según los últimos datos correspondientes a 2025, los ciudadanos de Caravaca de la Cruz depositaron en los contenedores verdes un total de 413.123 kilogramos de envases de vidrio, lo que supone una media de 16,04 kilogramos por habitante. Esta cifra sitúa al municipio casi un punto por encima de la media de la Región de Murcia, que se sitúa en 15,28 kilogramos por habitante. En cuanto a la tasa de contenerización, la localidad cuenta con 173 contenedores, lo que equivale a un contenedor por cada 148 habitantes.

El vidrio depositado en los contenedores se recicla al cien por cien y puede utilizarse para fabricar nuevos envases de forma indefinida sin perder sus propiedades originales. El uso de calcín en el proceso productivo evita la extracción de materias primas, reduce la erosión del suelo y la deforestación, disminuye las emisiones de CO₂, ahorra energía y contribuye a frenar el crecimiento de los vertederos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento y Ecovidrio refuerzan su apuesta por un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible, acercando el reciclaje a todos los rincones del municipio y facilitando la implicación activa de la ciudadanía en la protección del medio ambiente.