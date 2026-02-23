La nueva estación de Lorca 'se pone guapa' a pesar de seguir sin fecha para recibir los primeros trenes

Más de cuatro años han pasado desde que el último tren de cercanías uniera Lorca con Murcia. Más de cuatro años en los que las obras de construcción han avanzado de forma notable, pero que no han servido para obtener una fecha concreta de vuelta del servicio más allá de la confirmación de que será durante este 2026; un dato aportado en febrero de 2024 por Juan Pablo Villanueva, director general de Construcción de Adif en el transcurso de una reunión con el alcalde, Fulgencio Gil.

Desde entonces las obras han seguido su curso, avanzando en los diferentes tramos. Uno de los puntos donde más se hacen notar dichos avances es la nueva estación de San Diego donde, además de en el edificio en sí y los andenes, ya se trabaja en los alrededores. Tal es el caso de los terrenos entre el límite de la estación y la ronda central, donde ya se han asfaltado diferentes caminos que servirán para unir el casco urbano con las distintas pedanías; y se trabaja en la retirada de la importante masa vegetal que las lluvias de los últimos tiempos habían hecho prosperar en la zona.

Punto de acceso hacia las nuevas vías desde la Ronda Central. / Daniel Navarro

No obstante, estos avances no son suficientes para el equipo de Gobierno de Lorca, que en la sesión plenaria de este lunes presentará dos mociones relacionadas con los servicios ferroviarios del municipio. En primer lugar el Partido Popular, de la mano del edil delegado de Infraestructuras, Ángel Meca, reclamará al Ministerio de Transportes y a ADIF "la reapertura inmediata del servicio de Cercanías Lorca-Murcia desde la estación de San Diego".

En el texto, según detallaba el popular, se instará al Gobierno de España "a que cumpla sus compromisos y su obligación y reanude el servicio, que es público y esencial, sin esperar a la finalización de las obras de soterramiento, garantizando así una solución a los miles de vecinos afectados". Del mismo modo, se reclamará la publicación de un informe técnico actualizado y detallado sobre el estado de ejecución del proyecto, las causas de los retrasos y un nuevo calendario oficial y vinculante para su finalización, además de una explicación sobre la posible alternativa al viaducto en Torrecilla.

Ángel Meca, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Lorca. / L.O.

"Llevamos más de cuatro años con perjuicios para estudiantes, trabajadores, personas mayores y usuarios que dependen del transporte público para acceder a estudios, servicios, puestos de trabajo… Esta desconexión ferroviaria ha afectado negativamente a la actividad económica, a las empresas, al comercio, al turismo, y a posibles inversiones", señalaba el concejal, que recordaba: "en el momento del cierre se dijo que sería estrictamente temporal, con una duración estimada de dos años. Sin embargo, transcurridos ya cuatro años y medio, la línea continua cerrada, sin una fecha cierta de restitución del servicio y con sucesivos cambios en los plazos".

Transparencia total

Por su parte, desde Vox se reclamará en el Pleno "transparencia total sobre los más de 550.000 euros que podrían estar vinculados a presuntas irregularidades en las obras ferroviarias en la Región de Murcia". Para ello, la formación liderada por Carmen Menduiña pedirá a los distintos concejales que muestren –con sus votos– su apoyo a la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional de Murcia a petición del Grupo Parlamentario Vox, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en las obras ferroviarias en la Región.

Ignacio Arcas y José Martínez el pasado viernes en Lorca. / L.O.

José Martínez, edil del grupo, e Ignacio Arcas, diputado regional de Vox, eran los encargados de presentar ante los medios el contenido de la moción el pasado viernes. "La red ferroviaria en nuestro país ha pasado de ser un símbolo de eficiencia y desarrollo a convertirse en un sinónimo de corrupción y de inseguridad. En este marco, es indispensable que el Ayuntamiento respalde formalmente los trabajos de la comisión que investiga si el sobrecoste de las obras del AVE en la Región de Murcia guarda relación con los casos de corrupción que afectan al Ministerio de Transportes", aportaba el concejal.

Del mismo modo, Ignacio Arcas recordaba: "los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incluyen conversaciones en las que se menciona a la Región de Murcia en relación con cantidades económicas que podrían superar los 550.000 euros. Queremos que los ciudadanos conozcan cuál ha sido el alcance real de la corrupción en nuestra comunidad autónoma en referencia a las infraestructuras ferroviarias", sentenciaba.