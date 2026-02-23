Día de patinetes, saltos y acrobacias en San Pedro del Pinatar
La localidad fue escenario de la segunda jornada de la II Jarritos Scooter League
L.O.
El Centro de Ocio y Artes Emergentes Juan Martínez Juliá de San Pedro del Pinatar fue testigo el sábado del paso de la segunda jornada de la II Jarritos Scooter League con decenas de ‘riders’ que hicieron disfrutar a los asistentes con sus acrobacias imposibles.
La prueba, celebrada en la zona de Skate Park del centro, es la más grande en cuanto a número de participantes y recorrerá numerosas ciudades del levante en Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
Desde primera hora de la mañana, los participantes en esta liga nacional de scooter ‘freestyle’ crearon un ambiente de compañerismo, respeto y deporte alrededor de la gran familia que compone este espectáculo urbano.
La prueba premió la destreza y la regularidad de los participantes en rondas de 45 segundos, puntuando solo la mejor de ellas, pasando las mejores puntuaciones a la gran final.
