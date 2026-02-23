Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones UMURiesgo de pobrezaLos Arcos, un hotelPeregrinación de la FuensantaDiscoteca de Águilas
Cehegín celebra con éxito la I Jornada ‘De Camino al Trabajo’ para acercar oportunidades de empleo y formación

El evento se ha desarrollado en el Centro Tecnológico del Mármol y ha contado con la colaboración del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y Ucomur,

I Jornada ‘De Camino al Trabajo’ para acercar oportunidades de empleo y formación

I Jornada ‘De Camino al Trabajo’ para acercar oportunidades de empleo y formación / Enrique Soler

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El municipio de Cehegín ha celebrado esta mañana la I Jornada “De Camino al Trabajo”, una iniciativa organizada por la concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento que ha reunido a profesionales, empresas y personas interesadas en mejorar su empleabilidad.

La jornada ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y de la concejala de Desarrollo Local, Juani Valero, quienes han acompañado a los participantes y han puesto en valor la importancia de generar espacios de encuentro entre formación y empleo.

El evento se ha desarrollado en el Centro Tecnológico del Mármol y ha contado con la colaboración del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Ucomur, Construcciones El Chabalinas y Viveros La Aparecida.

El principal objetivo de esta primera edición ha sido dar a conocer el trabajo que se realiza en los Programas Experienciales de la comarca

Nivel comarcal

La jornada se desarrolló en el Centro Tecnológico del Mármol

La jornada se desarrolló en el Centro Tecnológico del Mármol / Enrique Soler

El principal objetivo de esta primera edición ha sido dar a conocer el trabajo que se realiza en los Programas Experienciales de la comarca, mostrando a la ciudadanía cómo estas iniciativas constituyen una vía real y eficaz para acceder al mercado laboral. A lo largo de la mañana, los asistentes han podido conocer de primera mano recursos, experiencias y herramientas orientadas a mejorar la cualificación profesional y facilitar la inserción laboral.

Desde el Ayuntamiento se ha valorado muy positivamente la acogida de esta jornada

Desde el Ayuntamiento se ha valorado muy positivamente la acogida de esta jornada, que nace con vocación de continuidad como punto de referencia para impulsar el empleo y la formación en el municipio.

