Cehegín acogerá una histórica Jura de Bandera para personal civil con motivo del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas

El Ayuntamiento de Cehegín ha recibido oficialmente al coronel director de la Academia General del Aire y del Espacio, Luis Felipe González Asenjo, con motivo de la celebración en el municipio de una Jura de Bandera para personal civil, enmarcada en el Año Jubilar conmemorativo del 300 Aniversario de la Virgen de las Maravillas.

Durante el encuentro institucional, ambas partes mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar los detalles organizativos de este importante acto castrense

El coronel, acompañado por su Gabinete de Comunicación y Protocolo, fue recibido en el Consistorio por la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, donde tuvo lugar la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento. Durante el encuentro institucional, ambas partes mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar los detalles organizativos de este importante acto castrense que acogerá la localidad. La jornada sirvió también para que el coronel director visitara a la Patrona de Cehegín, la Virgen de las Maravillas, en un año especialmente significativo para el municipio.

La Jura de Bandera se celebrará el próximo 19 de abril de 2026, a las 11:00 horas,

La Jura de Bandera se celebrará el próximo 19 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en el Parque Ginés Ibáñez de Cehegín, y contará con un máximo de 250 jurandos. El acto está organizado por la Academia General del Aire y del Espacio y se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 300 Aniversario de la Virgen de las Maravillas, en pleno Año Jubilar.

Solicitudes

Durante la reunión de trabajo en el consistorio cehegínero / La Opinión

Los interesados en participar podrán presentar su solicitud hasta el 1 de abril de 2026 de forma online a través de los enlaces oficiales, o hasta el 27 de marzo si se realiza físicamente en el Espacio Joven de Cehegín. Podrán inscribirse aquellas personas que tengan nacionalidad española, hayan cumplido 18 años y no hayan participado en una Jura de Bandera en los últimos 25 años.

Podrán inscribirse aquellas personas que tengan nacionalidad española, hayan cumplido 18 años

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se anima a todos los vecinos y vecinas que cumplan los requisitos a participar en este acto solemne, que se presenta como uno de los eventos más destacados del calendario del Año Jubilar y una ocasión histórica para renovar el compromiso con España en un entorno único y simbólico para el municipio.