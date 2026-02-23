El Ayuntamiento de Lorca exige la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el exDAO

José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, volvía a ser protagonista durante la jornada de este lunes en la ciudad de Lorca. Y es que, si durante la visita del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, éste alababa la respuesta del Ministerio del Interior tras conocer la querella por agresión sexual presentada por una agente del Cuerpo Nacional de Policía, en esta ocasión el Ayuntamiento consideraba justo lo contrario.

Así, dentro del orden del día del Pleno correspondiente al mes de febrero, el Partido Popular registraba una moción para reclamar la dimisión del titular del citado ente ministerial, Fernando Grande-Marlaska, que resultaba aprobada con los votos a favor de PP y Vox y convertía al Consistorio lorquino en el primero de España en exigir la dimisión o el cese del ministro. "Estamos ante un escándalo político de primer nivel que afecta directamente a la credibilidad del Estado y a la honorabilidad de los más de 70.000 agentes de la Policía Nacional", declaraba la secretaria general del Partido Popular de Lorca y Portavoz del Gobierno local, Rosa Medina, quien aludía a las diferentes responsabilidades derivadas de este asunto.

Rosa Medina, en el centro, junto a las demás ediles del PP. / L.O.

"Será la Justicia la que determine las responsabilidades penales, pero la responsabilidad política es inmediata y no puede eludirse", afirmaba Medina, que calificaba de "nefasta" la gestión del ministro Marlaska al frente de Interior. Del mismo modo, Medina Mínguez criticaba la "profunda incoherencia" del Gobierno en materia de igualdad. "Decían que eran el Gobierno más feminista de la historia, pero los escándalos que salpican al PSOE y la falta de asunción de responsabilidades demuestran todo lo contrario. Por respeto a las mujeres, a las víctimas de violencia de género y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ministro Marlaska debe dimitir o ser cesado de inmediato", sentenciaba.

Tributos municipales

En el transcurso de la sesión también resultaban aprobados los cambios en los tributos municipales que beneficiarán a colectivos sociales, hosteleros y fundaciones culturales. A este respecto, cabe recordar que con las nuevas ordenanzas las asociaciones y fundaciones con declaración de utilidad pública no tendrán que pagar el IBI por sus sedes en propiedad y se ahorrarán también el 95% del impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO); y los profesionales de la hostelería solo abonarán por el uso efectivo que realicen del espacio público y el pago de la ocupación por terrazas se ajustará al periodo de utilización mensual.

Pleno celebrado este lunes en Lorca. / L.O.

Al hilo de esta cuestión, desde el PSOE acusaban al Ayuntamiento de "estafar a los lorquinos con una subida encubierta de impuestos y la eliminación de la bonificación a la energía solar". Con esta última afirmación Isidro Abellán, edil del grupo municipal socialista, hacía referencia a la supresión de la bonificación del 95% en las licencias de obras para la instalación de placas solares y energías renovables. En este caso, la edil responsable de Economía y Hacienda, Belén Pérez, defendía la decisión debido a que la gran mayoría de las empresas no cumplen los requisitos para beneficiarse de ellas.

Durante la sesión, además, se aprobaban –entre otras cuestiones– la salida a subasta de tres solares en el Casco Histórico, varias expropiaciones en San Cristóbal y el rechazo a la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España.