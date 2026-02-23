Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom dronesDespido ColungaCrimen HalloweenVirgen FuensantaSello coche
instagramlinkedin

Corredor Mediterráneo

Activo el desvío de la Alameda Cervantes de Lorca por las obras del AVE

Desde este lunes el tradicional paso a nivel quedará inutilizado y se utilizará una calzada de nueva creación para sortear las obras del soterramiento

La nueva calzada, a la izquierda, permitirá eliminar el paso a nivel (derecha de la imagen).

La nueva calzada, a la izquierda, permitirá eliminar el paso a nivel (derecha de la imagen). / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Las obras para la integración urbana del ferrocarril siguen su curso, pero a pesar de llevar semanas 'rozando' el paso a nivel de la Alameda de Cervantes, en esta ocasión no será necesario cortar el tráfico rodado para continuar los trabajos. No obstante, los vehículos sí deberán ser desviados por una calzada creada durante las últimas semanas que permitirá dejar libre el paso a nivel que hasta ahora unía las dos mitades de la mencionada vía.

Este lunes los coches en dirección Óvalo ya circulaban por el nuevo carril.

Este lunes los coches en dirección Óvalo ya circulaban por el nuevo carril. / Daniel Navarro

Según conocía esta Redacción por fuentes cercanas a la obra, el cambio se realizará por fases para que los conductores puedan adaptarse al nuevo itinerario. Así, este lunes comenzaban a circular por la nueva carretera los vehículos que circulaban en dirección al Óvalo; y próximamente lo harán los que se dirijan hacia la Ronda Central. Durante estos días, además, agentes de Policía Local permanecerán en la zona para ayudar a los conductores a adaptarse a la modificación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
  2. El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
  3. Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
  4. La Guardia Civil anuncia controles sorpresa en Murcia a cualquier hora y en cualquier carretera
  5. ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?
  6. Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
  7. Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama
  8. El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena

Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en Cehegín

Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en Cehegín

Los abogados de Lorca dirigirán una queja formal al ministerio por su "exclusión" de la visita al Palacio de Justicia

Los abogados de Lorca dirigirán una queja formal al ministerio por su "exclusión" de la visita al Palacio de Justicia

Activo el desvío de la Alameda Cervantes de Lorca por las obras del AVE

Activo el desvío de la Alameda Cervantes de Lorca por las obras del AVE

El antiguo hospital Los Arcos se convertirá en un hotel

El Ayuntamiento de Lorca exige la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el exDAO

El Ayuntamiento de Lorca exige la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el exDAO

Cehegín acogerá una histórica Jura de Bandera para personal civil con motivo del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas

Cehegín acogerá una histórica Jura de Bandera para personal civil con motivo del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas

Un nuevo proyecto facilita el reciclaje de vidrio a los residentes del casco histórico de Caravaca

Un nuevo proyecto facilita el reciclaje de vidrio a los residentes del casco histórico de Caravaca

Cehegín celebra con éxito la I Jornada ‘De Camino al Trabajo’ para acercar oportunidades de empleo y formación

Cehegín celebra con éxito la I Jornada ‘De Camino al Trabajo’ para acercar oportunidades de empleo y formación
Tracking Pixel Contents