Corredor Mediterráneo
Activo el desvío de la Alameda Cervantes de Lorca por las obras del AVE
Desde este lunes el tradicional paso a nivel quedará inutilizado y se utilizará una calzada de nueva creación para sortear las obras del soterramiento
Las obras para la integración urbana del ferrocarril siguen su curso, pero a pesar de llevar semanas 'rozando' el paso a nivel de la Alameda de Cervantes, en esta ocasión no será necesario cortar el tráfico rodado para continuar los trabajos. No obstante, los vehículos sí deberán ser desviados por una calzada creada durante las últimas semanas que permitirá dejar libre el paso a nivel que hasta ahora unía las dos mitades de la mencionada vía.
Según conocía esta Redacción por fuentes cercanas a la obra, el cambio se realizará por fases para que los conductores puedan adaptarse al nuevo itinerario. Así, este lunes comenzaban a circular por la nueva carretera los vehículos que circulaban en dirección al Óvalo; y próximamente lo harán los que se dirijan hacia la Ronda Central. Durante estos días, además, agentes de Policía Local permanecerán en la zona para ayudar a los conductores a adaptarse a la modificación.
