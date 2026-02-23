Los abogados de Lorca dirigirán una queja formal al ministerio por su "exclusión" de la visita al Palacio de Justicia

La reciente visita del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dejado sensaciones agridulces en la Ciudad del Sol. Y es que, a pesar de la confirmación de que el nuevo Palacio de Justicia entrará en funcionamiento antes de que acabe el año, la falta de representación institucional en la visita a las obras generaba quejas en el Ayuntamiento, primero, y ahora en el Ilustre Colegio de Abogados.

De hecho, tal es el malestar en la institución dirigida por Elisa Campoy que, en breve, se remitirá una carta formal al Ministerio de Justicia por la ausencia de invitación al evento "pese a tratarse de una actuación que afecta de manera directa y estructural al ejercicio profesional de la Abogacía en nuestra ciudad".

Vista de las obras del nuevo Palacio de Justicia desde la calle Selgas (imagen de archivo). / Daniel Navarro

Así figura en una misiva enviada a los componentes del ICA de Lorca por su Junta de Gobierno –y a la que tenía acceso este diario– en la que se detalla: "la exclusión de la representación colegial en una visita institucional a las obras del que será nuestro principal ámbito de ejercicio profesional no se corresponde con la relevancia institucional que ostenta esta Corporación ni con el respeto debido a la Abogacía" a la vez que alude a esta acción como un acto en "defensa de la dignidad institucional de la Abogacía y de los intereses profesionales" de los colegiados.