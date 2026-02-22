Lorca aumenta la oferta de actividades para los mayores del municipio

Las actividades para mayores del municipio de Lorca siguen aumentando gracias a la colaboración establecida entre el Ayuntamiento y la Comunidad en el marco del programa 'Cercanos'. Tanto es así que, a las diversas acciones puestas en marcha en este sentido durante el año pasado, en el transcurso del presente 2026 serán muchas más. Mayte Martínez, edil responsable del ramo en el Consistorio lorquino así lo explicaba este domingo, cuando desvelaba el proyecto 'Conoce tu municipio y Región'.

Creada con el objetivo de promover el envejecimiento activo, reforzar las relaciones sociales y combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de 65 años –con especial atención a zonas rurales y alejadas del casco urbano– esta iniciativa se desarrollará entre los meses de febrero y abril de 2026. "A través de esta activación se pretende fomentar el conocimiento del entorno local y regional, poniendo el acento en la sostenibilidad, el ecoturismo, la inclusión social y la convivencia activa", explicaba la edil.

La edil de Mayor, Mayte Martínez. / L.O.

Al respecto de esta sección del programa, cabe destacar que contempla un amplio abanico de actividades, entre las que se incluyen: rutas de senderismo adaptadas, sesiones de actividad física para mayores, visitas guiadas a monumentos y recursos patrimoniales, así como excursiones a otros municipios de la Región de Murcia, como Bullas, Cehegín y Caravaca, donde también se desarrolla el programa Cercanos. Asimismo, se llevarán a cabo visitas convivenciales a diferentes pedanías de Lorca, con el fin de dar a conocer enclaves de interés como bodegas, almazaras, albergues y espacios naturales; al tiempo que se pone en valor el patrimonio inmaterial, las tradiciones y el comercio de proximidad.

Autonomía personal

En cuanto a 'Cercanos', cabe recordar que en esta segunda edición se espera que llegue hasta 8.000 mayores del municipio. De hecho, según fuentes municipales, en los últimos días se han puesto en marcha de manera experiencial varios proyectos, de distinta índole, pero centrados en dinámicas de autonomía personal y ocio para la tercera edad.