La aspiración de unir varios montes de Lorca a Sierra Espuña podría materializarse con pasillos ecológicos

En un momento en que el Parque Regional de Sierra Espuña se sitúa en el centro la actualidad debido a la posible modificación de sus límites a la baja, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca podría abrir una tercera vía para, precisamente, hacer lo opuesto: aumentarlos. Y es que, retomando una iniciativa ideada y aprobada en el Consistorio –aunque sin que llegara a concretarse– en 2021, el grupo municipal de Izquierda Unida presentará en la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero la misma moción.

Lo hará a instancias de la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca y del Club Senderista 'La Carrasca', entidades que se marcaban conseguir la ampliación de las fronteras del parque como objetivo para 2026. Según explica Tomás López, responsable del área de naturaleza y medio ambiente del citado club a esta Redacción, los motivos para recuperar esta propuesta son variados, aunque giran en torno a dos temas principales: la existencia en el término municipal de zonas naturales muy similares al parque y, sobre todo, la necesidad de que éste supere las 20.000 hectáreas para reunir los requisitos estipulados para 'ascender' a Parque Nacional.

Las sierras podrían quedar unidas por pasillos ecológicos. / Daniel Navarro

"Concretamente en Lorca encontramos, por un lado, la Sierra de La Tercia y, por otro, las montañas de la diputación de Zarzadilla de Totana –sierras de Pedro Ponce y Cambrón– que tienen un gran valor natural de por sí. Pero es que estas zonas suman unas 8.000 hectáreas que, añadidas a las 18.000 que posee en la actualidad Sierra Espuña, permitirían superar ampliamente el límite mínimo establecido en los requisitos que marcados para ser Parque Nacional", explica. Con el objetivo de unir las tres zonas, López García apunta a la creación de pasillos ecológicos aprovechando la geografía local. "A través de la zona del Llano de las Cabras podrían conectarse", indica.

Fuente de riqueza

En este sentido, el naturalista señala que, contra los posibles argumentos en contra de la idea y basados fundamentalmente en las limitaciones que podría suponer hacia actividades agrícolas, ganaderas o cinegéticas, "es mucho más lo que puede aportar que lo que puede quitar", especialmente por el potencial de los parques nacionales a la hora de atraer turismo y fijar población. "Quizá sea un poco exótico pensar que en una tierra como Lorca podamos contar con un parque de este tipo, pero es totalmente factible. Las sierras que indicamos tienen la misma calidad a nivel medioambiental que las de Espuña", declara.

La Peña Rubia de Zarzadilla vista desde el Castillo de Lorca y, a la derecha, Sierra Espuña. / Daniel Navarro

Al hilo de esta cuestión, el vocal de naturaleza de La Carrasca hace un repaso por las diferentes características comunes de las sierras. "Las lorquinas tienen picos de casi 1.500 metros y muy similares al Morrón. Además, la biodiversidad o la climatología son exactamente iguales y en ambos casos podemos encontrar las mismas especies forestales. Al final son como una continuación natural del parque ya existente y lo único que las separa es la delimitación que se hizo en su momento a partir de los trabajos de restauración forestal de Codorníu", expresa.

De hecho, algunas de las zonas propuestas para incorporarse al parque ya están protegidas por la Red Natura 2000. "Habría que analizarlo todo muy bien, pero al final es más una cuestión administrativa, de ampliar las 'fronteras', que otra cosa", abunda. A este respecto, cabe recordar que de salir adelante la propuesta significaría la protección de un segundo espacio natural del municipio de Lorca, cuyo litoral –entre Calnegre y Capo Cope y repartido con Águilas– ya se encuentra protegido a nivel autonómico. Allí, la legislación salvaguarda más de un millar de hectáreas de costa virgen desde 1992. "Sería un gran impulso para el municipio", termina Tomás López.