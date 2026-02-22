La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Caravaca presenta las nuevas colgaduras para engalanar los balcones del municipio

La sala de Cabildos de la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca ha acogido la presentación de las nuevas colgaduras para engalanar balcones, diseñadas por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa del municipio.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Esteban Martínez, quien ha estado acompañado del hermano mayor de la Cofradía, Jesús López. También han estado presentes la teniente alcalde del consistorio, Mónica Sánchez, junto a la edil Ana Belén Martínez y el vicario de zona, David Martínez, junto a los presidentes de las diferentes cofradías de Semana Santa del municipio.

Presentación de las nuevas colgaduras de Semana Santa / Enrique Soler

Están diseñadas por Pedro Antonio López Sánchez, el cual ha explicado los criterios por los que se ha regido para el diseño, en el que cabe destacar la presencia del escudo de esta agrupación en el centro, flanqueado por todos los escudos de las cofradías de nuestra Semana Santa, estando también presente la Santísima y Vera Cruz en la parte superior central, así como el escudo de Caravaca de la Cruz. También han colaborado Isabel, Sabino y Joaquín Amor.

Desde la Agrupación se ha agradecido tanto a la Cofradía de la Vera Cruz, como al Grupo Reina, y en especial a su presidente Alfonso López Rueda por su donación para costear las colgaduras, así como la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca.

Las nuevas colgaduras están destinadas a engalanar las calles por las que pasan los cortejos procesionales. Además, a lo largo de los próximos días y una vez bendecidas se pondrán a la venta, a un precio de quince euros, en Librería Rosendo, Mercería El Pera y Casa Alonso “Diez Reales” (frente Iglesia de la Compañía).

“Trabajar por el señor y por tu pueblo es siempre una alegría”

El presidente de la Agrupación, Juan Esteban Martínez, puso de manifiesto que “todos somos fundamentales para el trabajo que estamos desarrollando, tanto la junta, como las diferentes comisiones”, en este sentido destacó que “trabajar por el señor y por tu pueblo es siempre una alegría”.

"La Semana Santa tiene que estar totalmente vinculada a la patrona de la ciudad"

Entrega de un diploma al consistorio caravaqueño por su estrecha colaboración / Enrique Soler

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López, remarcó que “es un honor recibir a la Agrupación de Cofradías en la sala de Cabildos para hacer la presentación de estas nuevas colgaduras de Semana Santa”, destacando el trabajo que está realizando la Agrupación este año, así como el trabajo previo que han realizado otros presidentes, “tú has recogido lo que se ha sembrado y, además, han sembrado más todavía”, subrayó.

El vicario de zona David Martínez recordó que “Caravaca tiene su centro en la Santísima y Vera Cruz y todo municipio vive de ello, con la mirada puesta en Cruz, siendo el referente de nuestro pueblo, una cuestión indiscutible”, destacando que “la Semana Santa tiene que estar totalmente vinculada a la patrona de la ciudad, ya que él anticipó de las Fiestas de Mayo es tener una gran Semana Santa”.

Por último, la teniente alcalde Mónica Sánchez agradeció el trabajo que está realizando toda la junta explicando que “el Ayuntamiento siempre estará al lado de la Agrupación, colaborando con todos los proyectos que pongan en marcha”.

Durante este acto se entregó a los donantes un diploma de recuerdo por su colaboración, y al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz por el apoyo que está teniendo con la Agrupación de Cofradías.