Temblor
Registran un débil seísmo en Jumilla
El terremoto fue de una magnitud de 2.1 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros
En los últimos tiempos se han registrado varios temblores suaves en la zona del levante español. El último de estos episodios tuvo lugar en el municcipio de Jumilla. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor tuvo lugar sobre la una y media de la tarde. Fue de una magnitud de 2.1 grados, aunque no fue muy superficial, con una profundidad de 9 kilómetros.
El rango del sismo fue de unos 18,1 kilómetros alrededor del epicentro. Hasta el momento se desconoce si se han producido daños personales o materiales.
