Comienza la tercera edición de ‘Moratalla entre oliveras’

‘Moratalla entre oliveras’ es un encuentro dedicado al olivar, el aceite de oliva y la identidad territorial. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Moratalla, con la colaboración de Cajamar, el patrocinio de la Región de Murcia y la gestión de GastrOleum.

Durante el fin de semana se desarrollará un programa de actividades que combinará naturaleza, cultura y gastronomía. Entre las propuestas previstas se incluyen conferencias, concebidas como espacios de reflexión e intercambio en los que expertos y profesionales del sector abordarán distintas cuestiones relacionadas con el olivar. El agua, en el contexto actual del sector, será uno de los ejes temáticos de estas sesiones.

El programa contempla también un mercado de productores de la Región de Murcia, en el que participarán elaboradores de aceite de oliva virgen extra y otros productos agroalimentarios. Los asistentes podrán conocer y adquirir diferentes referencias presentadas por los propios productores.

Asimismo, se celebrarán catas de aceites de oliva vírgenes extra impartidas por Firo Vázquez, que permitirán a los participantes conocer las características organolépticas de distintos aceites durante una visita a una almazara restaurada. La programación se completará con paseos entre oliveras, talleres y un concurso infantil de cocina, dirigidos a distintos públicos.

El municipio se consolida como un referente del olivar y estas jornadas son muy importantes para que todo el sector se una Juan Soria — Alcalde de Moratalla

El objetivo es poner en valor la producción de aceite. El alcalde de Moratalla, Juan Soria, explicaba durante la inauguración que “vamos a dar a conocer todas las bondades del aceite de oliva virgen extra, así como la variedad Cuquillo, que es la propia de Moratalla”. En este sentido destacó que el municipio “se consolida como un referente del olivar y estas jornadas son muy importantes para que todo el sector se una”.

En la comarca del Noroeste se encuentra el 50% del cultivo del olivo de la Región, lo que suponen unas 22700 hectáreas, produciendo más de 7800 toneladas de aceite al año, del cual el 50% va destinado de la importación. El secretario General de la consejería de Agricultura, Francisco González, subrayó que “se trata de una muestra que compagina el valor del sector olivarero de la Región, junto con el oleoturismo, que es un tema muy importante, siendo un producto esencial en la gastronomía de la Región de Murcia”.

Acto de inauguración de la tercera edicion de este encuentro que centra el foco en el aciete de oliva en Moratalla / Enrique Soler / 5

‘Mejor aceite de la Región’

La Región de Murcia estrena en 2026 su primer certamen oficial dedicado a premiar la calidad del aceite de oliva virgen extra producido en la comunidad. El concurso, llamado ‘Murcia Oleum’, reconocerá los mejores AOVE murcianos en distintas categorías y culminará con una gala de entrega de premios en la Universidad de Murcia, durante la semana del 27 de febrero de 2026.

Propuestas para esta edición

Entre las propuestas destacan aprender a elaborar jabones naturales con las propiedades únicas del aceite de oliva en un taller práctico. Una experiencia creativa, sostenible y llena de beneficios para tu piel.

También se incluyen las catas de aceites de oliva vírgenes extra, que podrán a prueba los sentidos de quienes visiten Moratalla Entre Oliveras.

Impartidas por Firo Vázquez, los asistentes podrán descubrir los aromas y sabores de diferentes zumos de aceituna durante una visita a una preciosa almazara restaurada y otra por la tarde.

Por último, mañana domingo está prevista una actividad en plena naturaleza, como son los paseos en bicicleta entre olivares, para dar a conocer parajes llenos de olivos centenarios, acompañados de expertos guías y profesionales del turismo en 2 ruedas.