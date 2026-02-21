Avanzan los trabajos para recuperar caminos rurales en Lorca tras el último temporal

El Ayuntamiento de Lorca sigue trabajando para recuperar infraestructuras dañadas durante la dana de marzo de 2025 y que con los últimos temporales quedaban intransitables. Tal es el caso de varios caminos rurales, entre los que destacan el camino 'Venta de la Depuradora' de Marchena y la vía 'Venta de los Higos' en la diputación de Hinojar, altamente transitados tanto por los vecinos como para realizar tareas profesionales relacionadas con las actividades económicas y ganaderas que se desarrollan allí.

En el primero de los casos, las obras de reparación avanzan a buen ritmo y culminarán a mediados de la próxima semana; mientras que en la zona de Hinojar comenzarán de forma inminente. "Estaban ya previstas tras el temporal de marzo del año pasado, pero pasaron a ser primordiales debido a los acontecimientos meteorológicos de este mes de enero, con abundantes lluvias y alertas naranjas por fuertes rachas de viento en todo el municipio", indicaba este sábado el Edil de Infraestructuras y Pedanías del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca.

Ángel Meca supervisa los trabajos acometidos en Marchena. / L.O.

Al respecto del montante económico de estas tareas, cabe recordar que supera los 310.000 euros y está financiado a partes iguales por el Ayuntamiento y el Estado. En cuanto al desarrollo de los trabajos, el edil hacía hincapié en la necesidad de usar equipos de maquinaria pesada para facilitar el relleno y la colocación de piedras de escollera, además de las tareas transversales con hormigón y pavimentado.

De urgencia

"La seguridad de los ciudadanos y de los vecinos es lo primero para nosotros, de ahí que hayamos activado de manera urgente estas obras"., aportaba el concejal, que aprovechaba para reiterar el descontento del Ayuntamiento con la cantidad asignada al municipio por parte del Gobierno de la nación para sufragar las reparaciones.

Estado del camino de Marchena antes del inicio de las obras. / L.O.

"Recordemos que tras la declaración de Lorca, en abril del año pasado, como ‘zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil’, los daños en bienes, infraestructuras y servicios municipales estaban presupuestados en cerca de tres millones de euros, después de presentar más de un centenar de memorias justificativas de los desperfectos, mientras que el Gobierno estatal anunció el pasado enero una subvención de menos de un millón, teniendo el Ayuntamiento que hacer frente a parte de la financiación, sobre todo por la urgencia ya de muchas de las reparaciones y rehabilitaciones a realizar después de casi un año tras el temporal y las siguientes inclemencias meteorológicas en el municipio", terminaba Meca Ruzafa.