El pleno del Ayuntamiento de Caravaca iniciará los trámites para nombrar a la cantante Mari Trini ‘Hija adoptiva’

La casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’ de Caravaca acogió la presentación del libro del periodista Juan de Dios Rodríguez ‘Mari Trini y yo’. Durante la intervención del regidor José Francisco García anunció que en la próxima sesión plenaria se iniciará el expediente para el nombramiento de ‘Hija adoptiva’ de la ciudad a la cantante Mari Trini. El alcalde destacó “es el momento de hacer justicia y que Caravaca sepa que cuenta con una gran artista a nivel internacional, que siempre fue más allá reivindicando los valores de la igualdad, peleando por los derechos de la mujer”, en este sentido destacó que “tuvimos la suerte de tenerla en Caravaca”. También subrayó el calado que tuvo su familia en la sociedad caravaqueña.

Mari Trini, la mujer con la voz desgarradora, melancólica y tan intensa, cuyas canciones calaron en el corazón de varias generaciones y su mensaje, tan válido ayer como hoy, sigue siendo perfectamente certero. Vendió a lo largo de su carrera más de diez millones de discos, por lo que fue galardonada con un Disco multidiamante en el año 2005, en el mismo año que fue homenajeada por la SGAE. Figura esencial de la música española en los tiempos de la transición. Algunos de sus éxitos como ‘yo no soy esa’ fueron bandera del feminismo en aquellos tiempos. Con 15 años se marchó a Madrid, allí conoció a Nicholas Ray, persona que se encargó de guiarla, dándola a conocer en España, después vendría Londres y París. Para volver posteriormente con más fuerza que nunca.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, y el hermano de Mari Trini, Gonzalo Pérez-Miravete conversando / Enrique Soler

Mari Trini no pudo despedirse de su público, como ella merecía y falleció un 6 de abril de 2009, a los 61 años, como consecuencia de un cáncer de pulmón.

De sus últimas apariciones en público, fue el 8 de marzo de 2008, con motivo del ‘Día de la Mujer’, recibió el premio "Lucha por la Igualdad" concedido por la comunidad autónoma.

En Murcia capital se dio su nombre a un jardín municipal. Y a título póstumo se le entregó el nombramiento de Hija predilecta de la ciudad.

En abril de 2024, su hermano Gonzalo depositaba sus cenizas en el panteón familiar, donde descansará con varios miembros de su familia, entre ellos su tío Luis Fernando Álvarez Pérez-Miravete conocido como Arturo Rigel, que colaboró en multitud de guiones, entre ellos varias películas de Marisol y es autor de la popular canción ‘Estudiantina portuguesa’

‘Mari Trini y yo’

Presentación del libro 'Mari Trini y yo' / Enrique Soler

La publicación es un homenaje íntimo a Mari Trini: voz, poesía y rebeldía en una época que no estaba preparada para ella, a través de entrevistas inéditas, artículos personales y confesiones llenas de verdad, este libro nos abre la puerta al alma de Mari Trini, una de las voces más auténticas, valientes y poéticas de la música en español. Desde los años '70, Mari Trini desafió etiquetas, rompió barreras de intolerancia y se abrió paso como cantautora, compositora y poeta, sin pedir permiso y con una lucidez que desarmaba. Aquí, en conversaciones profundas con un amigo y periodista que la acompañó durante años, descubrimos su pensamiento, su proceso creativo y su mirada crítica hacia la sociedad y la industria musical. Entre cafés, discusiones sinceras y copas de vino, emergen sus “Oraciones de amor”, su soledad creadora, su fuerza frente al rechazo… hasta llegar a ese instante de despedida en que decidió desplegar sus “Alas de cristal”. Confesiones sin filtros. Una artista libre, en sus propias palabras. Una lectura esencial para quienes la amaron… y para quienes están a punto de descubrirla. Ideal para amantes de la música de autor, la poesía, y los retratos íntimos de mujeres pioneras que cambiaron la historia con su arte.