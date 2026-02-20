La Pedida de Calles marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa de San Pedro

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar celebró anoche el tradicional acto de Pedida de Calles, en el que el alcalde, Pedro Javier Sánchez, hizo entrega oficial al Cabildo Superior de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de las calles del municipio para la celebración de las procesiones.

El acto, que marca el inicio de la Cuaresma en la localidad, contó con la participación de representantes de las cofradías y hermandades, nazarenos y una representación del Tercio Romano, que acompañaron la comitiva desde su llegada al Ayuntamiento al son de las cornetas y tambores de la Agrupación Musical Cristo del Perdón.

Durante su intervención, el alcalde destacó que se trataba de “una noche de reencuentro para todos aquellos que aman nuestra Semana Santa, un punto de partida con el que comenzamos semanas de homenajes, actos litúrgicos y música”. Asimismo, subrayó que San Pedro del Pinatar se prepara con emoción para unos días “en los que disfrutamos de la belleza de las imágenes y tronos delicadamente engalanados, la solemnidad de los pasos y cofrades y la cadencia de una música que invita a la reflexión y al recogimiento”.

El primer edil confirmó además la aportación municipal de 67.000 euros destinada a las cofradías, una cuantía que se ha incrementado este año, y que será gestionada por el Cabildo “con total eficacia y mesura”, reafirmando así el compromiso del Consistorio con esta celebración, declarada de gran arraigo y tradición en el municipio.

Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de San Pedro del Pinatar. / Ayto. San Pedro

Por su parte, la presidenta del Cabildo Superior de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, Inmaculada Borbolla, animó a vecinos y visitantes a vivir intensamente la representación de la pasión y resurrección de Cristo en las calles de la localidad, agradeciendo el respaldo institucional y la colaboración municipal.

Durante el acto se presentó también el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, obra del fotógrafo Blas Escudero, protagonizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Asimismo, se anunció que la Cofradía del Cristo del Perdón ofrecerá una esperada exposición monográfica en el Museo Barón de Benifayó.

En el transcurso del evento se dio a conocer igualmente que el pregonero de la Semana Santa 2026 será Don Mariano Visedo, cuya trayectoria de más de 20 años al frente del Cabildo ha sido clave en el crecimiento y consolidación de esta celebración, y que el reconocimiento de Procesionista del Año recaerá en Facundo Meroño, ejemplo de dedicación y compromiso con la Semana Santa pinatarense.

El alcalde puso en valor el trabajo del Cabildo Superior y de sus 13 hermandades, señalando que “la Semana Santa Pinatarense es una catequesis viviente, pero también el resultado de meses de planificación y de un compromiso inquebrantable que eleva el nombre de San Pedro del Pinatar, convirtiendo nuestra fe y cultura en todo un referente”.

Noticias relacionadas

El acto concluyó con una oración a cargo del párroco de la localidad, Pedro César Carrillo Martínez, y la ofrenda de una corona de laurel en el Monumento al Nazareno, situado en la Plaza de la Constitución, en homenaje a los pinatarenses fallecidos que formaron parte de la Semana Santa del municipio.