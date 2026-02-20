Molina de Segura programa 170 actividades culturales gratuitas en barrios y pedanías hasta abril

Molina de Segura acogerá entre febrero y abril cerca de 170 actividades culturales gratuitas repartidas por barrios, pedanías y urbanizaciones del municipio. La programación forma parte de una nueva edición del ciclo 'En Molina, la Cultura va por Barrios, Pedanías y Urbanizaciones', impulsado por la Concejalía de Participación Ciudadana.

En total, 38 asociaciones vecinales se han sumado a esta edición y han participado en la selección de las propuestas que se desarrollarán en sus respectivas zonas. El catálogo incluye 56 artistas y 100 espectáculos, que se celebrarán en centros sociales, plazas y otros espacios públicos.

La oferta abarca conciertos, representaciones teatrales, espectáculos infantiles, cuentacuentos, magia, rutas culturales, recitales de poesía, música coral, talleres creativos y actividades de baile y folclore, entre otras propuestas dirigidas a distintos públicos.

Para configurar el programa se abrió una bolsa de artistas a la que podían inscribirse profesionales interesados en participar. A partir de ese catálogo, las asociaciones eligieron las actuaciones según las preferencias de sus vecinos. Según los datos municipales, la mayor parte de las propuestas seleccionadas corresponden a artistas locales de Molina de Segura.

El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Martínez, señaló durante la presentación que “este programa se ha convertido en una referencia en nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento seguimos impulsándolo para que la cultura llegue a todos los barrios, pedanías y urbanizaciones, reforzando nuestra identidad y garantizando una programación cercana, accesible y de calidad”.

En la misma línea, añadió: “Con este programa, el Ayuntamiento de Molina de Segura reafirma su compromiso con una cultura descentralizada, participativa y accesible que convierte los espacios cotidianos de nuestro municipio (barrios, pedanías y urbanizaciones) en escenarios culturales y lugares de encuentro”.

Programación · Febrero / Marzo / Abril 2026

FEBRERO

14 de febrero, sábado: 16:30 h. – Colectivo Autopía – “Una de piratas” – La Torrealta.

20 de febrero, viernes: 17:30 h – Asoc. Turulí Turulé – “La Casita Mágica” – La Ribera de Molina.

21 de febrero, sábado: 16:00 h – Asoc. Turulí Turulé – “La Casita Mágica” – El Llano de Molina.

21 de febrero, sábado: 19:45 h – Coro Diatessaron – “Concierto Tempus Sacrum” – Urbanización La Alcayna.

27 de febrero, viernes: 17:30 h – Asoc. JC – “Taller de Baile” – Barrio Centro.

MARZO

6 de marzo, viernes: 20:00 h – Asoc. Myrtus – “La Ruta de las Mujeres Olvidadas” – Barrio Sagrado Corazón.

6 de marzo, viernes: 20:00 h – Grupo de Teatro Horizontes – “Hay que deshacer la casa” – El Llano de Molina.

13 de marzo, viernes: 20:00 h – Asoc. JC – “Taller de Baile” – Urbanización Los Conejos I.

14 de marzo, sábado: 17:00 h – Grupo de Teatro Avesco – “La verdad, ¿a quién le importa?” – El Romeral-Campo.

16 de marzo, lunes: 17:00 h – Paseo por el Cementerio – Barrio del Carmen.

27 de marzo, viernes: 17:30 h – Asoc. JC – “Taller de Baile” – Barrio Centro.

27 de marzo, viernes: 20:00 h – Asoc. JC – “Taller de Baile” – Urbanización Los Conejos I.

ABRIL