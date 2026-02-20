IU denuncia la paralización de las obras de ampliación del centro de salud de San Diego, en Lorca

"La realidad es que no se ha puesto ni un solo ladrillo, cuando de todos es sabido que la ampliación de este centro sanitario es una necesidad urgente para miles de vecinos y vecinas que sufren a diario la saturación, las listas de espera y la falta de espacios adecuados". Así de contundente se mostraba Pedro Sosa, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Lorca, quien este viernes comparecía –junto a varios representantes vecinales– a las puertas del centro de salud de San Diego para denunciar los escasos avances registrados en las obras de ampliación de la instalación sanitaria.

Manifestación a las puertas del centro de salud de San Diego realizada el pasado mes de mayo. / Daniel Navarro

Y es que, a pesar de la adjudicación del proyecto anunciada el pasado mes de noviembre, poco se ha hecho en el lugar. "Apenas han movido unos ladrillos y llevan ya mucho tiempo paralizadas", señalaba Isabel Sánchez, vicepresidenta de la asociación rabaleros, que describía la situación de la sanidad pública en su barrio como "mentiras sobre mentiras", a la vez que aprovechaba para poner de manifiesto la intención de los lugareños de volver a manifestarse en caso de que las obras sigan sin avanzar.

Ultimando detalles

Al respecto de esta cuestión, fuentes de la Consejería de Salud afirmaban que en la actualidad se están "ultimando los detalles" para poder compaginar la atención a los pacientes con el desalojo de una parte del inmueble, "de modo que estos trabajos se realizarán a la mayor brevedad". A este respecto, cabe recordar que el edificio tiene previsto ampliarse en 631 metros cuadrados, por lo que pasará de 1.859 metros cuadrados de superficie a 2.491, y además se reformarán 1.057 metros cuadrados de los ya existentes.