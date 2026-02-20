Diez colegios de Lorca se convierten en referentes de inclusión de la mano de Apat y Fundación ONCE

La Asociación de Padres de Atención Temprana (APAT) de Lorca convertirá a una decena de centros escolares del municipio en referentes en lo que a inclusión se refiere. Y lo hará de la mano de la Fundación ONCE, entidad que aportará 100.000 euros para el desarrollo del proyecto 'Participación inclusiva en el entorno escolar’; un programa creado con el objetivo de prestar un apoyo especializado a alumnos con discapacidad y que, además, ha sido el único de su categoría –Infancia– en recibir apoyo de la entidad a nivel nacional.

Un proyecto que este viernes se presentaba de forma oficial en un acto al que asistía el alcalde junto a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz; la presidenta del Consejo Territorial de la Once, Teresa Lajarín; y la presidenta de la Asociación de Padres de Atención Temprana de Lorca, APAT, Eva María Guerrero.

Conchita Ruiz, durante su intervención este viernes en Lorca. / L.O.

Durante el acto de presentación que se llevaba a cabo en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento, el alcalde manifestaba el agradecimiento del municipio para con la Fundación ONCE y APAT. "Lorca es un referente en atención inclusiva y aportaciones como la de la Fundación ONCE al proyecto de APAT llevan a favorecer la integración escolar del alumnado con discapacidad. Beneficia a estos alumnos, pero también a toda la comunidad educacional de cada uno de los centros en los que se viene ejecutando el proyecto", declaraba.

En este sentido, cabe recordar que los fondos aportados por la entidad cuentan con la cofinanciación de la Unión Europea en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Además, se trata de un proyecto de la Asociación de Padres de Atención Temprana, Apat, que realizará un apoyo especializado a alumnos con discapacidad de 10 colegios del municipio. "Siempre insistimos en que estas atenciones no pueden estar limitadas a un centro o una sala de tratamiento. Debe llegar allí donde está el niño, donde aprende, donde juega, donde interactúa con sus compañeros, con sus profesores… Por ello, son fundamentales este tipo de actuaciones y contar con apoyo de fundaciones como ONCE es de agradecer", argumentaba el primer edil.

Fulgencio Gil durante su intervención. / L.O.

Según fuentes de la asociación, el proyecto contribuirá a ayudar a estudiantes de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, Ciudad del Sol, Sagrado Corazón, Virgen de las Huertas, Purias, Narciso Yepes, Juan González y San José, además de los Centros Rurales Agrupados de Avilés, El Consejero y Andrés García Soler. "Este proyecto busca el bienestar del alumnado con discapacidad, favoreciendo su participación en el entorno escolar, su continuidad en el sistema educativo y una transición adecuada a la educación secundaria" explicaba la presidenta de la Asociación de Padres de Atención Temprana de Lorca.

Fuera y dentro

El apoyo educativo, argumentaba Eva María Guerrero, se realiza tanto de dentro como fuera del aula y plantea actividades dirigidas al alumnado y también a sus familias. Se trata, ha dicho, de "contribuir a mejorar el clima escolar mediante el desarrollo de competencias socioemocionales que refuercen la convivencia y la inclusión en la comunidad educativa". Las actividades del proyecto tendrán lugar no solo dentro del aula, sino también en horario de patio. Y las de ocio inclusivo, fuera del contexto escolar, en la sede de APAT. La iniciativa incluye una investigación sobre el proyecto en el que se utilizará entre otras herramientas la sensibilización, metodología activa y dinamismo en los patios.