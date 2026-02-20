Cabreo en el Gobierno de Lorca por haber sido "excluidos" de la visita de Bolaños al Palacio de Justicia

"A escondidas y sin avisar a nadie". Asi ha visitado este viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, las obras del Palacio de Justicia de Lorca, según denuncian desde el Partido Popular, que ha mostrado su descontento por haber sido "excluidos" del acto.

La popular Rosa Medina, portavoz municipal del Gobierno lorquino -formado por PP y Vox-, ha criticado el “veto” al consistorio y lo ha considerado “un feo gesto” del gabinete del ministro, después de que el alcalde, Fulgencio Gil, le remitiera hasta tres cartas solicitando visitar las obras de construcción del palacio.

Medina asegura que se trata de una “burda desconsideración, totalmente fuera de lugar e impropia de representantes públicos” y ha afirmado que Bolaños se comprometió por escrito el 28 de octubre de 2024 a visitar las obras junto a Gil, una “promesa que ha incumplido”.

La portavoz municipal ha añadido también que Bolaños es el único ministro que ha visitado Lorca sin invitar al consistorio a participar en los actos que iba a realizar en la ciudad y ha calificado el asunto como “una deslealtad institucional”.

En la comitiva del ministro sí han estado presentes concejales del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, diputados nacionales y regionales y cargos orgánicos del partido, además del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas.