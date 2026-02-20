Los bomberos se manifiestan en Águilas para pedir mejoras

Medio centenar de bomberos procedentes de distintos parques del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, acompañados por otro medio centenar de vecinos —entre ellos, la familia afectada por el incendio de una vivienda en un tercer piso de la calle Barcelona— participaron en una protesta en Águilas. En aquel suceso, ocurrido el pasado miércoles, las dos personas que se encontraban en el interior tuvieron que ser rescatadas por un trabajador que operaba una plataforma elevadora en una obra cercana.

La movilización recorrió varias calles del municipio y el itinerario del desfile de Carnaval para reclamar mejoras tanto en equipos como en personal. Así lo explicó Sergio Rubén Nicolás, delegado de personal del Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia, quien señaló que están “pidiendo poder trabajar de forma segura, poder atender de forma segura, que la gente no se sienta en peligro dentro de su propia casa, dentro de su propio municipio”.

La manifestación comenzó a las puertas del parque de bomberos de Águilas e hizo una parada frente a la vivienda afectada por el incendio, donde se sumaron más vecinos. A continuación, discurrió por el recorrido del desfile de Carnaval, donde los espectadores situados en las gradas se pusieron en pie para aplaudir y mostrar su apoyo a los bomberos. La marcha llegó hasta el Ayuntamiento, donde los manifestantes agradecieron el respaldo vecinal, y regresó posteriormente al parque por el mismo trayecto, en sentido inverso.

Durante la protesta, Nicolás criticó las declaraciones del consejero Marcos Ortuño y reprochó al Gobierno regional que dé por bueno que “la suerte y el azar”, que a su juicio “han salvado una vida”, signifiquen que el sistema “está perfecto”. El representante sindical aseguró que Ortuño “está haciendo demagogia” al afirmar que los vehículos de emergencia y de altura del Consorcio están a disposición de los parques. “Esto no es un juego; esto es un servicio de emergencias”, sostuvo, para añadir que “si un vehículo tarda 50 minutos, no es un servicio de emergencia”. En este sentido, reclamó que “en cada parque haya dotación” y que dispongan de “vehículos de altura, de rescate y de inundaciones”, con el objetivo de que “la ciudadanía tenga el servicio que se merece, que para eso paga impuestos”.

Según Nicolás, estas peticiones se vienen realizando desde 2012. Recordó que en 2021 se firmaron compromisos para incorporar personal y que, de los 120 bomberos anunciados, “solo han entrado 18”. También negó que se hayan incorporado los camiones anunciados por el Gobierno regional y afirmó que “no hay ninguno de rescate en altura”. Además, subrayó que “la inversión en vehículos tiene que ser constante” y añadió: “Tenemos compañeros con menos edad que algunos camiones: compañeros de 23 años y camiones de 25”. Sobre la cifra de vehículos de rescate en altura, señaló que “tres llevan más de seis meses en el taller”.

Por último, el delegado de personal insistió en que “no se puede salir a la opinión pública y decir que todo está bien” cuando, según afirmó, ha habido situaciones en las que “la gente ha estado a punto de morir” o “ha muerto por llegar tarde o por llegar pocos efectivos”.