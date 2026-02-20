Bolaños saca pecho en Lorca de las inversiones en la justicia regional

La visita de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España a Lorca se convertía en la ocasión perfecta para analizar la actualidad judicial de toda la Región de Murcia. Con el Valle del Guadalentín de fondo, Bolaños comenzaba su repaso anunciando que el nuevo Palacio de Justicia de la Ciudad del Sol estará a pleno rendimiento antes de que acabe el presente año, mientras que se estima que la inauguración oficial se produzca este verano. "Es una inversión de 17 millones de euros que permitirá que todos los operadores jurídicos estén en un único edificio", indicaba.

Félix Bolaños durante su comparecencia en Lorca. / Daniel Navarro

En este sentido, el ministro concretaba que el nuevo edificio –ubicado en pleno corazón del Casco Histórico– albergará el nuevo Tribunal de Instancia de Lorca, y que estará conformado por una plantilla de 120 personas. En relación con las diversas obras que el ente ministerial acomete y tiene previsto realizar en la Región, Félix Bolaños apuntaba que el proyecto del nuevo palacio de Molina de Segura saldrá a licitación el próximo mes de abril, mientras que la licitación de la ejecución de la obra se llevará a cabo entre el año 2027 y 2028.

Visita de Félix Bolaños, junto a representantes de la Justicia local y regional, y el delegado del Gobierno, al nuevo Palacio de Justicia de Lorca. / Delegación del Gobierno.

Por lo que respecta a la Ciudad de la Justicia de Murcia, recordaba que se han invertido cinco millones de euros para dejarlo "rehabilitado" en los próximos meses; y en el caso de Cartagena, emplazaba al Consistorio a responder al requerimiento de información realizado por el Ministerio de Transportes acerca del acceso a la parcela (cedida) donde está previsto que se ubique el edificio.

Nuevos jueces

Del mismo modo, Bolaños García aprovechaba la ocasión para sacar pecho del medio millar de plazas de nueva creación para jueces y magistrados aprobadas esta misma semana. "La Región de Murcia será porcentualmente la más beneficiada de toda España con un 11%", concretaba, a la vez que aprovechaba para recordar el –en sus palabras– "cariñoso" intercambio mantenido recientemente en X (anteriormente Twitter) con el presidente de la regional. "A la vista de una inexactitud que dijo el presidente López Miras, pues no tuve más remedio que contar la verdad", declaraba. En total, el ministro especificaba que la convocatoria contemplará 19 plazas para la Región.

El ministro Félix Bolaños García en Lorca. / Daniel Navarro

La Justicia del siglo XXI

Durante su visita a Lorca, el ministro también mantenía un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna. Previamente, el ministro ponía en valor los últimos cambios en materia de Justicia más allá de las inversiones en inmuebles. "Es la mayor transformación de la justicia en décadas", aportaba, destinada a crear la "justicia del siglo XXI".

Bolaños y Luna, este viernes en Lorca. / L.O.

Sobre el DAO

Consultado acerca de la respuesta del Ministerio del Interior ante la querella por agresión sexual presentada por una agente del cuerpo contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, el ministro mostraba su respaldo a las medidas adoptadas por el ente liderado por Fernando Grande-Marlaska tras conocer el caso. "Ha sido contundente, eficaz y rápida", apostillaba, aprovechando el momento para reflexionar sobre las respuestas institucionales ante casos como este.

"Ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, haya agresiones, haya acosos, haya cerdos machistas que acosan a las mujeres. [...] ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se responde. Cuando afecta a un gobierno socialista o al Partido Socialista, en horas están fuera. Cuando afecta a otras organizaciones, como es el caso del Partido Popular, se protege al presunto agresor y se denigra a la víctima", declaraba.

Regularización de migrantes

Por otro lado, durante la comparecencia en el Castillo de Lorca, el ministro también recibía preguntas acerca del proceso de regularización de migrantes anunciado por el Gobierno de la nación, concretamente sobre las enmiendas realizadas por el Govern de la Generalitat de Catalunya y ERC, que proponen que el conocimiento de catalán se tenga en cuenta durante el proceso. "Todas ellas [las aportaciones] se van a estudiar y cuando se estudien por parte del Ministerio se hará una propuesta que se elevará al Consejo de Estado y después al Consejo de Ministros para la aprobación definitiva del Real Decreto", explicaba, en referencia al proceso de audiencia pública en que se encuentra la norma para terminar concretando: "ninguna aportación conlleva que ninguna lengua cooficial sea requisito imprescindible para otorgar la autorización inicial ni de residencia ni de trabajo".