Dos agentes se incorporan a la plantilla de la Policía Local de Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado el proceso de incorporación de dos nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local mediante el sistema de movilidad, continuando con las medidas de mejora y modernización del cuerpo que se vienen desarrollando en los últimos años.

Los agentes Cristian Romero López, natural de Caravaca de la Cruz, y Juan José Ruiz Fernández, natural de Molina de Segura, han tomado posesión de sus plazas

Los agentes Cristian Romero López, natural de Caravaca de la Cruz, y Juan José Ruiz Fernández, natural de Molina de Segura, han tomado posesión de sus plazas en un acto presidido por el alcalde, José Francisco García, acompañado por la concejal de Recursos Humanos, Ana Belén Martínez; el edil de Seguridad Ciudadana, José Fernández; el comisario jefe de la Policía Local, José Alfonso Toral, y el secretario general del Ayuntamiento, Mohammed Aguili.

Durante el acto, el alcalde ha dado la bienvenida a los nuevos efectivos y ha destacado que “la Policía Local presta una función elemental para la sociedad, estando al servicio de los ciudadanos para garantizar la convivencia y la seguridad de todos”. En este sentido, ha recordado “el compromiso adquirido con la ciudadanía para mejorar este servicio público esencial, un compromiso que se ha ido materializando con el refuerzo de la plantilla y la modernización constante de los medios materiales”.

José Francisco García ha subrayado que “en los últimos años se ha incorporado más de una decena de agentes a la plantilla, al tiempo que se ha dotado al cuerpo de una estructura de mando y se ha llevado a cabo una profunda renovación de los recursos técnicos y materiales. “Se ha mejorado gran parte de la flota de vehículos y se han sumado nuevos equipamientos que permiten a nuestros agentes desempeñar su labor con mayores garantías y eficacia, reforzando así el servicio de seguridad y atención a la ciudadanía”, ha puntualizado.

"Modelo de seguridad moderno, cercano y eficaz"

El alcalde ha reiterado su voluntad de seguir dimensionando y adaptando el cuerpo policial a las necesidades del municipio, consolidando así un modelo de seguridad moderno, cercano y eficaz

El compromiso con la seguridad ciudadana se ha ido materializando estos últimos años a través de numerosas mejoras en medios humanos y materiales José Francisco García — Alcalde de Caravaca

Por su parte, la concejal de Recursos Humanos, Ana Belén Martínez, ha señalado que “este proceso, desarrollado conforme a la normativa vigente, nos permite reforzar la plantilla con profesionales con experiencia, mejorando la capacidad operativa del cuerpo y aumentando la presencia policial en las calles”. Asimismo, ha destacado que uno de los agentes ya había desempeñado anteriormente su labor profesional en el municipio, “por lo que conoce de primera mano las características y necesidades del servicio en la localidad, facilitando su integración inmediata”.

Entre las actuaciones realizadas para la modernización de la Policía Local, el Ayuntamiento ha implantado un avanzado circuito de cámaras de vigilancia, ha dotado a los agentes de chalecos antibalas, motocicletas y vehículos, incorporando también otros elementos como dron con visor térmico y dispositivos para la detección de sustancias estupefacientes.

Mejora de materiales

Toma de posesión / La Opinión

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz incorporaba recientemente a la flota de la Policía Local un nuevo vehículo especialmente adaptado para reforzar la seguridad en las zonas rurales del municipio y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Se trata de un vehículo todoterreno tipo pick-up, diseñado para desplazarse con eficacia por caminos de difícil acceso o áreas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, facilitando una mayor presencia policial y una atención más cercana a la población que reside en el diseminado y las pedanías.

El Ayuntamiento ha sido beneficiario de una nueva subvención por importe de 86.000 euros

A mediados del pasado año, dentro de esta misma línea de subvenciones autonómicas, el Ayuntamiento adquirió para la Policía Local tres motocicletas, un dron y un monocular, ambos dotados con sistema de visión térmica, con los que se ha mejorado la respuesta en situaciones como robos con huida o desapariciones de personas. También se han adquirido nuevos dispositivos móviles para la plantilla, chalecos antibalas y una máquina para analizar el consumo de drogas.

El Ayuntamiento ha sido beneficiario de una nueva subvención por importe de 86.000 euros que se destinará, entre otras actuaciones, a completar y reforzar el circuito de cámaras de videovigilancia, con especial atención a las pedanías y a los accesos al término municipal.