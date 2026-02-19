Vox propone que se regule el uso de prendas como el burka o el niqab en edificios municipales de Lorca

La prohibición de uso de prendas que oculten el rostro en espacios públicos impulsada durante los últimos días a nivel nacional y regional, también se hará un hueco en la política del municipio de Lorca. Concretamente, será durante el próximo Pleno ordinario cuando se debata una moción promovida por la rama local de Vox que tendrá como objetivo "regular el acceso a dependencias municipales para garantizar la identificación, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos".

Según explicaba María Teresa Ortega, edil de la formación, la iniciativa se basa en la necesidad de poder llevar a cabo identificaciones visuales completas en edificios públicos municipales donde se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público y se gestionan datos personales. "La identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible", apostillaba la edil.

María Teresa Ortega, edil de Vox en el Ayuntamiento de Lorca. / Vox Lorca

Por estos motivos, desde el grupo político liderado por Carmen Menduiña se propone regular "una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien porte la prenda". Así, según aportaba la concejala, la regulación se aplicaría "a cualquier atuendo que impida total o sustancialmente la identificación facial".

A título "enunciativo"

En relación con este asunto, Ortega Guirao señalaba que la moción incluye, "a título meramente enunciativo", prendas como el niqab, el burka u otras de efecto equivalente, y subrayaba que la ocultación del rostro dificulta la seguridad y el normal desenvolvimiento del servicio público. En cuanto a la base legal, desde Vox indicaban que la propuesta se apoya en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que amparan la capacidad de los ayuntamientos para fijar condiciones de acceso a sus instalaciones.