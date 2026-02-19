Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista

La periodista y escritora Nieves Concostrina desvelaba este martes en el programa 'La Ventana' de la Cadena SER que tuvo que rechazar la invitación del IES Ibáñez Martín de Lorca para participar en la actividad Somos Historia, que se enmarca en la celebración del centenario en 2028 del centro educativo, por llevar el nombre de "uno de los peores y más fieros franquistas, depurador de maestros".

Concostrina dedicaba su intervención a la figura de Juan Peset Aleixandre, científico y rector de la Universidad de Valencia al que asesinaron hace 85 años y que da nombre a un instituto en Paterna. "Esto me lleva inevitablemente a establecer una comparación", explicaba la periodista, que pasó a contar lo ocurrido con el IES de Lorca que, "al contrario de lo que han hecho en otros lugares de España, allí no le han cambiado el nombre".

Recordó que Ibáñez Martín "colocó a familias enteras de falangistas de profesores" y fue "el que dijo que la ciencia tenía que ser católica". Para ella, este "esperpento" de ministro de Educación durante la dictadura "destrozó la enseñanza en este país".

Tras rechazar la invitación, Concostrina sugirió que, "si de verdad querían hacer historia, empezaran por contarle a los alumnos quién era el canalla franquista que dio lugar a que asesinaran a maestros y que luego deberían cambiarle el nombre". Nunca obtuvo respuesta.

Carta abierta a la directora del IES Floren Dimas, delegado de la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), escribió este jueves una carta abierta a Ana Isabel Barranco, directora del IES Ibáñez Martín, en la que le recrimina que no haya cumplido con su promesa de cambiar el nombre del instituto en los dos años que lleva al frente. "Engañaste a tus compañeros y te uniste a ese sector de lorquinos, que ocupando cargos relevantes y mediáticos, han preferido ponerse de perfil, convirtiéndose en cómplices por omisión de esta ignominia", señala. En la misiva le traslada que, "a todos los lorquinos demócratas" que escucharon el programa 'La Ventana' se les "ha caído la cara de vergüenza" al conocer las razones por las que Nieves Concostrina declinó su invitación, y le advierte de que, tarde o temprano, tendrá que cambiar el nombre del centro para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. "Porque los nombres de los institutos deben de servir para honrar a los que nos honraron, y no al revés", concluye.

¿Quién fue José Ibáñez Marín?

José Ibáñez Martín fue ministro de Educación Nacional de 1939 —año en el que Franco ganó la Guerra Civil Española— a 1951. Él fue el que desarrolló y culminó la depuración docente en todo el país, purgando a todos aquellos profesores que se hubieran mostrado abiertamente a favor de la república.

Como apunta la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), Ibáñez Martín, aragonés casado con la condesa de Marín, de Lorca, fue el artífice de la legislación educativa de los primeros años de la dictadura: la Ley de Ordenación Universitaria (1943), la Ley de Ordenación de la Enseñanza Primaria (1945), así como los decretos que establecían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa de 26 de enero de 1944 y el que imponía los cursos de formación política de 10 de abril de 1944.

Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza era la del profesorado" José Ibáñez Martín — Ministro de Educación Nacional (1939-1951)

En su discurso de Apertura del Curso Académico 1940-41 en la Universidad de Valladolid, reconoció que "era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corruptos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del profesorado".

En su artículo 40, la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 dice expresamente que las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para «retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».