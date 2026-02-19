La última línea de ayudas para el Casco Histórico de Lorca eleva la inversión regional hasta los 4,2 millones

El Casco Histórico de Lorca ha recibido durante los últimos años más de 4,2 millones de euros de las arcas autonómicas. Este es el balance que hacían representantes autonómicos, municipales y de la patronal Ceclor este jueves durante una comparecencia en la que se anunciaba la inminente puesta en marcha de la última línea de ayudas para la realización de estudios arqueológicos y/o geotécnicos en la zona.

Dotada con 170.000 euros, se trata de la segunda 'ronda' de unas subvenciones que durante el año 2025 permitían iniciar actuaciones de este tipo –gracias a los 200.000 euros aportados– a ocho propietarios. Así, además, de esas dos líneas de ayuda que ascienden 370.000 euros, se suman por parte del Gobierno regional la movilización de 3.858.580 euros en el municipio para actuaciones de rehabilitación energética, accesibilidad, regeneración urbana y construcción de vivienda destinada a alquiler asequible.

Representantes de las tres 'ramas' este jueves en Lorca. / L.O.

Concretamente, según datos del Gobierno regional, a la regeneración de los barrios altos se han destinado 990.886 euros; para actuaciones de rehabilitación y mejora energética de viviendas se le transfirieron al Ayuntamiento 1.071.324 euros de fondos europeos; mientras que se han invertido 1.679.370 para contribuir a la construcción de 16 viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes y familias de rentas medias. Asimismo, se ha financiado la adquisición de una vivienda con fondos FEDER, en el marco del Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social, por importe de 117.000 euros.

Jornada divulgativa

En cuanto a la última línea de ayudas, cabe destacar que ya ha sido aprobada en la Junta de Gobierno Local y será puesta en conocimiento de la ciudadanía en el transcurso de una jornada informativa abierta a la ciudadanía que se llevará a cabo el próximo 24 de febrero. Así, a partir de las 17:30 horas, en la sede de Ceclor –calle Abad de los Arcos– técnicos municipales explicarán en detalle los requisitos, plazos y condiciones para acceder a estas ayudas. Así lo trasladaba la edil de Urbanismo, María Hernández, junto con el presidente de Ceclor, Juan Jódar, y el director general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Javier Rollán, que se desplazaba a la Ciudad del Sol en representación del Gobierno regional.

Rollán, Hernández y Jódar, este jueves en Lorca. / l

"Esta iniciativa busca dinamizar el desarrollo urbanístico en el casco antiguo, promoviendo la recuperación del patrimonio y la revitalización social y económica del entorno. La primera convocatoria, con más de una veintena de propuestas y de la que pudieron beneficiarse 8 proyectos, fue todo un éxito, y puso de manifiesto no solo el interés del Ayuntamiento, sino también el de los propietarios para edificar", señalaba la responsable local de Urbanismo, que concretaba: "la convocatoria priorizará aquellos solares que hayan sido objeto de solicitud en anteriores convocatorias, así como aquellos que se presenten junto con la solicitud de licencia y el correspondiente proyecto de edificación".

En este sentido, cabe señalar que también podrán acogerse a la convocatoria aquellos propietarios que hayan realizado este tipo de actuaciones en el ámbito del recinto histórico con posterioridad al 1 de enero de 2025; y que el Ayuntamiento ha reservado otros 68.000 euros para actuaciones en espacios públicos y edificios catalogados y la creación de un nuevo espacio junto a la muralla medieval.