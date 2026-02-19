Los cinco mejores miradores para contemplar la Floración de Cieza

En el corazón de la Vega Alta del Segura se sitúa uno de los bastiones de la agricultura de la Región de Murcia. Hasta 13.000 hectáreas de frutales encontramos en Cieza, un municipio que durante la primavera se tiñe de los distintos colores que ofrecen las flores de sus árboles. Ciruelos, albaricoques y, sobre todo, almendros y melocotoneros, conforman cada año un espectáculo único entre la segunda quincena de febrero y la primera de marzo.

Tras más de una década de crecimiento turístico, la Floración de Cieza se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la Región de Murcia durante la estación primaveral. Visitantes de otros municipios y otras provincias se 'lanzan' a los campos ciezanos en busca de inmortalizar postales para el recuerdo.

Pero si quieres descubrir cuáles son los lugares más adecuados para disfrutar de los paisajes más coloridos, te contamos dónde se ubican los mejores miradores:

Mirador de la Macetúa

Se encuentra en la antigua estación de La Macetúa, cerca de la Vía Verde de la Floración.

Se puede disfrutar de grandes vistas sobre los campos llenos de color, con la Sierra de Cabeza del Asno al norte y el Almorchón al sur. A 15 km del casco urbano y 11 minutos en coche. A través de la RM-B19.

Mirador del Olmico

Se trata de una de las opciones más cercanas y accesibles desde el municipio de Cieza. A apenas 5 km y muy próximo al paraje de La Barratera. También se accede a través de la RM-B19.

Mirador de El Soto de la Zarzuela

A pocos metros del Centro de Recepción de Visitantes de la Floración, es una parada obligatoria si quieres, además de disfrutar del paisaje que ofrecen los parajes de Veredilla y El Horno (a tan solo dos minutos de este punto), coger todo tipo de información sobre la importancia del melocotón de Cieza y su floración.

Mirador de La Torre

Aunque es un punto menos visitado, su altura hace disfrutar de una panorámica espectacular del contraste de colores. Muy cercano al Río Segura. Se accede a través de la carretera RM-532 hacia Caravaca de la Cruz.

Mirador de la Sierra de Ascoy

Al norte de Cieza, en la barriada de Ascoy, se encuentra uno de los puntos más altos del termino municipal de Cieza. De fácil acceso en coche a traves de pistas forestales. Allí podrás observar los extensos campos que rodean al nucleo urbano y, además, podrás visitar el Barranco de los Grajos, un yacimiento arqueológico que alberga importantes pinturas prehistóricas.